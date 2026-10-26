IAFAS reparará problemas estructurales en su edificio de Paraná: qué obras se realizarán

El Gobierno provincial abrió los sobres para ejecutar trabajos de recalce estructural en la sede central del IAFAS, ubicada en calle 25 de Mayo 255. Detectaron grietas, fisuras y asentamientos en el bloque delantero, que permanece desocupado por prevención. La obra tendrá un plazo de 365 días.
Las obras de reparación estructural del edificio del IAFAS en Paraná avanzaron con la apertura de sobres para ejecutar una intervención destinada a solucionar los problemas detectados en la sede central del organismo, ubicada en calle 25 de Mayo Nº 255. Los trabajos estarán enfocados en el bloque delantero del inmueble, actualmente desocupado por razones de seguridad.
El procedimiento fue llevado adelante por el Gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura y el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS). La iniciativa contempla el recalce estructural del sector afectado, con financiamiento del propio organismo y un plazo de ejecución de 365 días corridos.
Durante el acto de apertura se presentó como oferente la empresa Ingeniero Quaranta S.A. El proyecto fue elaborado mediante la Dirección General de Arquitectura y Construcciones, dependencia que también tendrá a su cargo la inspección y el seguimiento de las tareas una vez que se concrete la contratación.
Detectaron grietas y movimientos en la estructura
Los relevamientos técnicos realizados en el edificio permitieron identificar grietas y fisuras en muros y pisos, además de un asentamiento diferencial del bloque delantero respecto del resto de la construcción. Estas alteraciones motivaron la necesidad de desarrollar una solución estructural específica.
Según los estudios, las dificultades están relacionadas con las características del terreno, que presenta suelos blandos y saturación de agua hasta los cuatro metros de profundidad. Estas condiciones afectan el comportamiento de los cimientos y requieren una intervención que permita transmitir las cargas hacia sectores más resistentes.
Como medida preventiva, las oficinas ubicadas en el área comprometida permanecen desocupadas. La intervención comprenderá el bloque delantero, integrado por una planta baja de doble altura, primer y segundo piso, además de una azotea accesible.
Cómo serán los trabajos de reparación del IAFAS
El proyecto prevé construir estructuras de hormigón armado mediante pilotes, cabezales y columnas cortas. Estos elementos permitirán conectar los nuevos soportes con la estructura existente y transmitir las cargas hacia un estrato de suelo más resistente, localizado a siete metros de profundidad.
También se ejecutarán intervenciones para evitar deformaciones, junto con tareas de demolición, excavación y posterior reposición de pisos y veredas. Los trabajos fueron definidos a partir de los estudios técnicos que identificaron las patologías del inmueble.
El ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, destacó la articulación entre organismos provinciales para avanzar con soluciones que permitan preservar los edificios públicos. Además, remarcó la importancia de resolver las deficiencias estructurales y garantizar condiciones seguras en las instalaciones.
Buscan recuperar oficinas y preservar el patrimonio
Por su parte, el presidente del IAFAS, Carlos Moyano, agradeció el compromiso del equipo del Ministerio y subrayó la necesidad de concretar una intervención que permita recuperar los espacios actualmente fuera de uso.
El funcionario sostuvo que la obra es importante "no sólo por la necesidad material de volver a ocupar las oficinas que actualmente están desalojadas, sino también como una forma de resguardar y proteger el patrimonio del Estado y poner en valor un edificio de gran importancia como es el de IAFAS".
De la apertura de sobres participaron también la directora de Arquitectura, Claudia Benavento; integrantes del equipo jurídico de la Dirección General de Arquitectura y Construcciones y representantes de la firma oferente. Con esta instancia administrativa, el Gobierno provincial avanzó en el proceso para ejecutar una reparación destinada a recuperar la funcionalidad y seguridad de la sede central del Iafas.