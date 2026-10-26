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Política La feria laboral se realizará este martes con entrada gratuita

Expo del Empleo 2026: más de 35 empresas ofrecerán oportunidades laborales y talleres

La Expo del Empleo 2026 se realizará este martes 27 de octubre en Paraná, con más de 40 stands, talleres gratuitos y contacto directo con empresas. Los asistentes podrán entregar currículums, conocer búsquedas laborales y recibir asesoramiento profesional.

26 de Octubre de 2026
Expo del Empleo 2026: empresas, talleres y horarios en Paraná.
Expo del Empleo 2026: empresas, talleres y horarios en Paraná. Foto: (GPER).

La Expo del Empleo 2026 se realizará este martes 27 de octubre en Paraná, con más de 40 stands, talleres gratuitos y contacto directo con empresas. Los asistentes podrán entregar currículums, conocer búsquedas laborales y recibir asesoramiento profesional.

La Expo del Empleo 2026 se realizará este martes 27 de octubre, de 9 a 17, en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, con entrada libre y gratuita. La jornada, organizada por el Gobierno de Entre Ríos, reunirá a más de 35 empresas y contará con más de 40 stands destinados a facilitar el contacto entre empleadores y personas que buscan trabajo.

 

Durante el encuentro, los asistentes podrán entregar currículums, conocer los perfiles laborales que buscan las empresas y consultar sobre los procesos de selección. También se desarrollarán actividades de orientación para mejorar las posibilidades de inserción laboral.

La propuesta incluirá talleres para elaborar currículums, optimizar perfiles de LinkedIn, practicar entrevistas de trabajo y acceder a fotografías profesionales. Las actividades estarán orientadas a brindar herramientas prácticas para quienes buscan incorporarse al mercado laboral.

 

Más de 35 empresas participarán de la Expo del Empleo

 

La iniciativa contará con el acompañamiento de la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER) y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). Su objetivo será vincular la formación de trabajadores con las necesidades del sector productivo.

El secretario de Trabajo y Seguridad Social, Mariano Camoirano, destacó la importancia de generar espacios de acercamiento entre empresas y postulantes. “Queremos que quienes participen conozcan qué capacidades valoran las empresas y cuenten con herramientas para prepararse mejor”, expresó.

 

Además, sostuvo que la actividad formaba parte de las políticas provinciales destinadas a fortalecer el empleo. “Para cuidar el empleo y generar nuevas oportunidades necesitamos empresas que inviertan y crezcan, trabajadores preparados y un Estado que acompañe y articule”, afirmó.

 

Quiénes podrán participar de la feria laboral

 

La Expo del Empleo 2026 estará abierta a toda la comunidad, especialmente a estudiantes de los últimos años del secundario, jóvenes interesados en conseguir su primer trabajo y personas que realizan capacitaciones en oficios.

También podrán participar adultos que busquen nuevas oportunidades laborales o deseen mejorar sus herramientas para afrontar procesos de selección.

 

La jornada permitirá establecer contacto directo con representantes del sector privado, conocer las demandas actuales del mercado laboral y acceder gratuitamente a espacios de capacitación y asesoramiento profesional.

Temas:

Gobierno de Entre Ríos Centro Provincial de Convenciones
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