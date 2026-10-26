Subastan autos, SUV y camionetas desde $8 millones: qué modelos se ofrecen y cómo participar

La subasta de autos, SUV y camionetas desde $8 millones se realizará el miércoles 28 de octubre y ofrecerá 21 vehículos usados de diferentes marcas, modelos y kilometrajes. La convocatoria será completamente online, por lo que podrán participar interesados de cualquier punto de Argentina, siempre que cumplan los requisitos establecidos.

Según difundió Ámbito, el remate estará a cargo de Monasterio Tattersall Activos, por cuenta y orden de distintas empresas. El cierre de las ofertas comenzará a partir de las 13, aunque los participantes deberán completar previamente el proceso de inscripción y habilitación.

La propuesta incluye sedanes, vehículos familiares, SUV y pick ups, con una importante presencia de unidades Toyota. Los valores publicados corresponden a precios de partida y no representan necesariamente el monto final que pagará el comprador.

Qué autos y camionetas se subastarán

Entre los vehículos más económicos aparecen tres Renault Fluence modelo 2016, cada uno con una base de $8.000.000. Una de estas unidades registra 76.514 kilómetros, el menor kilometraje entre los ejemplares mencionados.

Dentro de la oferta de Toyota se destaca un Yaris sedán modelo 2021, con aproximadamente 85.000 kilómetros y un precio inicial de $16.000.000. También se ofrecerán dos Toyota Corolla 2022, ambos con una base de $20.000.000.

En este último caso, una de las unidades cuenta con 41.341 kilómetros. Para quienes buscan vehículos de mayor tamaño, habrá distintas Toyota Hilux y SW4. Entre las más costosas figura una SW4 modelo 2023, con 104.726 kilómetros y una base de $42.000.000.

Cómo participar de la subasta online

Los interesados deberán ingresar al sitio de Monasterio Tattersall Activos y crear una cuenta. Una vez registrados, tendrán que presentar una garantía para quedar habilitados a realizar ofertas por los vehículos disponibles.

La organización establece dos alternativas: un depósito equivalente al 10% del crédito solicitado para operar o una garantía mediante ECHEQ del 30%, con fecha de pago diferida.

En el primer caso, los fondos pueden incorporarse mediante transferencia bancaria o depósito en efectivo. La segunda modalidad permite presentar un cheque electrónico como respaldo, sin efectuar inicialmente el desembolso del importe garantizado.

Cómo funcionan las ofertas y los cierres

Una vez habilitados, los participantes podrán seleccionar el vehículo de su interés y presentar una oferta. Cada postura deberá superar la anterior y, según las condiciones informadas, las ofertas realizadas no podrán anularse.

El sistema también contempla una extensión automática del plazo. Si alguien presenta una propuesta durante los últimos 30 segundos, el cronómetro agregará otros 30 segundos para permitir nuevas ofertas.

Este procedimiento se repetirá mientras se registren posturas dentro de los períodos adicionales, con el objetivo de evitar que un lote se adjudique sin posibilidad de respuesta de otros participantes.

Qué revisar antes de comprar un vehículo

Antes de ofertar, resulta fundamental consultar la documentación, el estado general de cada unidad, su kilometraje y las condiciones de entrega. También deberán verificarse las comisiones y los posibles gastos adicionales.

Los interesados pueden acceder al catálogo completo en la plataforma oficial de la casa martillera, donde se detallan las características particulares y las condiciones de cada lote.

Con precios iniciales que van desde $8 millones hasta más de $40 millones, la subasta presenta distintas alternativas para particulares y empresas que buscan adquirir vehículos usados mediante un sistema de ofertas digitales.