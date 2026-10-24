Combustibles: Entre Ríos tuvo la segunda mayor suba interanual de ventas en septiembre

Las ventas de combustibles en Entre Ríos registraron una suba del 7,14% interanual en septiembre, lo que ubicó a la provincia como la segunda con mayor crecimiento del país. El incremento fue superado únicamente por La Pampa y quedó por encima del promedio nacional.

Durante el mes, las estaciones de servicio entrerrianas comercializaron 51.545 metros cúbicos. Frente a los 47.953 metros cúbicos de agosto, el volumen representó un aumento del 7,49%, con una diferencia de 3.592 metros cúbicos.

Los datos corresponden a un informe de Surtidores difundido por APFDigital. En el ranking de variación mensual, la provincia ocupó el sexto puesto, una comparación diferente de la interanual, en la que terminó segunda.

La comparación con otras provincias

La Pampa encabezó el crecimiento interanual de las ventas de combustibles, con una suba del 14,04%. A continuación se ubicaron Entre Ríos, con el 7,14%, y Santa Fe, con el 7,06%.

El incremento entrerriano superó en 5,18 puntos porcentuales al promedio nacional, que fue del 1,96%. Además, quedó apenas por encima del resultado santafesino, con una diferencia de 0,08 puntos porcentuales.

El relevamiento mostró aumentos interanuales en 14 de las 24 jurisdicciones. Córdoba también integró el grupo con variaciones positivas, con una mejora del 5,41% respecto de septiembre del año anterior.

El resultado nacional de septiembre

En todo el país se vendieron 1.403.856 metros cúbicos de combustibles, frente a los 1.376.837 del mismo mes de 2025. Con ese resultado, el mercado interrumpió una secuencia de siete meses consecutivos de caídas interanuales.

La comparación con agosto también mostró un incremento del 4,42% en el promedio diario de ventas. Ese cálculo contempla que septiembre tuvo 30 días y agosto, 31, por lo que permite comparar la comercialización diaria de ambos períodos.

En cuanto a las empresas, YPF encabezó los despachos nacionales con 778.795 metros cúbicos, seguida por Shell y Axion. En ese contexto, Entre Ríos cerró septiembre con aumentos tanto frente al mes anterior como respecto del mismo período de 2025.