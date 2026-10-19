YPF anticipó qué pasará con el precio de la nafta y advirtió que no podrá bajarlo cuando caiga el petróleo

YPF anticipó qué pasará con el precio de la nafta

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, anticipó que los precios de los combustibles no bajarán necesariamente cuando disminuya la cotización internacional del petróleo, debido a que la compañía deberá compensar los aumentos del crudo que actualmente no traslada a los surtidores. Además, sostuvo que el valor de la nafta debe establecerse en dólares y sin regulación gubernamental.

En una entrevista con Clarín, el titular de la petrolera explicó que el encarecimiento internacional del petróleo, asociado a los conflictos bélicos, genera una diferencia entre el costo del crudo y el precio de venta de los combustibles en Argentina. Sin embargo, señaló que trasladar completamente esa suba podría afectar el consumo.

“El crudo está muy alto ahora y la nafta a un valor equivalente menor, entonces deberíamos aumentar los combustibles, pero eso rompería a la demanda. Por eso no lo hacemos”, afirmó Marín.

YPF anticipó qué pasará con el precio de la nafta.-

Por qué YPF no prevé bajar los combustibles cuando caiga el petróleo

El ejecutivo explicó que YPF aplica un mecanismo de amortiguación para evitar que las variaciones internacionales del petróleo se reflejen inmediatamente en los precios de las estaciones de servicio.

Según su análisis, la cotización del crudo disminuirá cuando se modifiquen las condiciones internacionales que impulsaron su aumento.

“El petróleo va a caer porque esto es un efecto de la guerra, que se reanimó”, sostuvo.

No obstante, anticipó que una eventual baja no implicará una reducción inmediata de los combustibles en Argentina.

“Cuando baje el petróleo no vamos a poder bajar los combustibles, porque tenemos que recuperar los meses anteriores”, explicó.

Marín definió esta política comercial como un esquema de amortiguación de precios y aseguró que busca evitar cambios bruscos para los consumidores.

Cuánto debería costar la nafta, según Horacio Marín

El presidente de YPF también se refirió al valor que, a su entender, deberían tener los combustibles en el mercado argentino.

“La nafta en Argentina tiene que estar entre US$ 1,27 o US$ 1,30, aproximadamente. Y los precios no pueden ser regulados por un gobierno”, manifestó.

Marín defendió la referencia al dólar como criterio para establecer los valores de venta, al considerar que resulta necesaria para sostener las inversiones en la producción de hidrocarburos.

“El precio de los combustibles está en dólares y tiene que ser así porque, si no, nos perdemos Vaca Muerta”, argumentó.

El ejecutivo reconoció que, en términos históricos, la nafta se encuentra actualmente en niveles elevados, aunque insistió en que la petrolera procura moderar el impacto de las variaciones internacionales.

Vaca Muerta (archivo)

Vaca Muerta: prevén exportaciones por US$ 5.000 millones en 2027

Además de analizar los precios de los combustibles, Marín detalló las perspectivas de producción y exportación de petróleo para el próximo año.

Uno de los proyectos centrales será el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), cuya puesta en funcionamiento permitirá ampliar la capacidad de transporte del crudo producido en la formación neuquina.

Según anticipó, el ducto comenzará a llenarse en enero de 2027, con un volumen inicial de 180.000 barriles diarios, mientras que las primeras exportaciones están previstas para marzo.

La capacidad aumentaría a 360.000 barriles diarios hacia mediados del año próximo y alcanzaría los 550.000 barriles durante 2028.

“Durante todo 2027 podemos generar en torno a 5.000 millones de dólares, tomando en cuenta un precio del barril cercano a los US$ 75”, estimó.

También indicó que la compañía analiza obras complementarias para incrementar la capacidad de transporte.

YPF proyecta aumentar la perforación y reducir costos

Marín sostuvo que la expansión de Vaca Muerta permitirá incrementar la producción de petróleo y gas, aunque señaló que todavía existen desafíos relacionados con la infraestructura y la productividad.

El presidente de YPF anticipó que para febrero de 2027 la compañía contará con 21 equipos de perforación activos, uno de ellos ubicado en Mendoza.

Según explicó, la petrolera ya consiguió reducir costos unitarios mediante acuerdos con empresas de servicios y proveedores de materiales.

Sin embargo, consideró necesario continuar revisando procesos para mejorar la competitividad. “Productividad no es disminuir puestos laborales, sino hacer más con el mismo recurso”, afirmó.

También mencionó las diferencias de infraestructura con Estados Unidos y señaló la necesidad de ampliar rutas, desarrollar conexiones ferroviarias y acompañar el crecimiento de otras actividades, como la minería.

El proyecto de gas natural licuado y el financiamiento internacional

Otro de los ejes de la estrategia de YPF es Argentina LNG, el proyecto destinado a desarrollar exportaciones de gas natural licuado.

Marín anunció que la compañía prevé adoptar la decisión final de inversión el 26 de noviembre, mientras avanza con la contratación de infraestructura y la búsqueda de financiamiento. Entre las gestiones realizadas, destacó una carta de intención del Exim Bank de Estados Unidos por hasta US$ 6.000 millones.

También adelantó negociaciones con agencias europeas y asiáticas, que podrían elevar el respaldo total previsto a entre US$ 15.000 millones y US$ 18.000 millones.

El ejecutivo aclaró que parte de esos compromisos consisten en garantías y no en desembolsos directos, mientras que los acuerdos crediticios podrían concretarse durante 2027.

En relación con la compra de caños para el proyecto, explicó que se utilizará un sistema de subasta inversa, mediante una plataforma digital, en la que los oferentes competirán con precios decrecientes.

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF (foto Clarín)

El papel del RIGI y las inversiones previstas

Marín también defendió el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al considerar que permite compensar parte de los costos que enfrenta la industria energética argentina.

Según sostuvo, las condiciones actuales favorecen la continuidad de proyectos de largo plazo en Vaca Muerta. “Los compromisos se generan a partir de una ley y esa ley no se puede tirar atrás, porque tendría muchos perjuicios para el país”, expresó.

El ejecutivo consideró que deben mantenerse los incentivos para sostener el crecimiento de la producción, las exportaciones y el empleo.

De cara a 2027, proyectó un fuerte incremento de la actividad. “El 2027 es el año de la gran ejecución, ya se duplica la actividad, aumentan los permisos de perforación, los ambientales y crece exponencialmente”, afirmó.

Qué planes tiene YPF para el sector eléctrico

Finalmente, Marín se refirió al futuro de YPF Luz, la compañía dedicada a la generación de energía eléctrica.

Explicó que la intención es integrar sus operaciones al balance de YPF, sin avanzar con una salida a la Bolsa. “No va a salir en bolsa, sino que consolidará todo dentro del balance de YPF. Queremos integrarla, hacer sinergias, bajar costos”, señaló.

El ejecutivo sostuvo que la generación eléctrica tendrá un papel importante en el crecimiento de la minería y en el desarrollo de nuevas actividades, como los centros de datos.

De esta manera, YPF proyecta ampliar sus negocios vinculados con la producción de petróleo, gas y electricidad, mientras mantiene su estrategia de precios de combustibles asociada a las condiciones del mercado internacional.