ANSES aumenta la AUH y el SUAF en noviembre: cuánto cobrarán por hijo

ANSES aplicará un aumento del 1,93% en noviembre de 2026 para la AUH y las asignaciones familiares del SUAF. El monto bruto de la AUH llegará a $159.611, mientras que el SUAF tendrá nuevas escalas según los ingresos familiares. También habrá cambios en la acreditación de requisitos.
La ANSES aumentará la AUH y el SUAF en noviembre de 2026 un 1,93%, de acuerdo con la actualización mensual vinculada al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre. Con este incremento, la Asignación Universal por Hijo alcanzará un monto bruto de $159.611, mientras que las asignaciones familiares tendrán nuevos valores según los ingresos de cada grupo familiar.
La actualización alcanzará a los beneficiarios de la AUH y a los trabajadores registrados que perciben asignaciones familiares a través del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). También se modificarán los importes correspondientes a hijos con discapacidad y asignaciones prenatales.
Además del aumento, desde el 1 de noviembre comenzará a implementarse un mecanismo de verificación automática de los requisitos sanitarios, de vacunación y escolaridad para los titulares de la AUH. La modificación busca simplificar la acreditación de las condiciones necesarias para acceder al 20% que habitualmente retiene el organismo.
Cuánto cobrarán los beneficiarios de la AUH en noviembre
Con el incremento del 1,93%, el valor bruto de la Asignación Universal por Hijo pasará de $156.588 a $159.611 por hijo durante noviembre.
Sin embargo, en los casos en que continúe aplicándose la retención del 20%, los beneficiarios recibirán mensualmente el 80% del monto total. De esta manera, el importe que se acreditará será de $127.688,80 por hijo.
El porcentaje restante equivale a $31.922,20 y quedará sujeto a la acreditación de los controles de salud, vacunación y escolaridad establecidos por ANSES. Su liberación dependerá del cumplimiento y la verificación de esos requisitos.
Cómo funcionará la verificación automática de la AUH
A partir de noviembre, ANSES comenzará a utilizar un nuevo procedimiento para comprobar automáticamente el cumplimiento de las condiciones exigidas a los titulares de la Asignación Universal por Hijo.
El sistema permitirá verificar la información sanitaria y educativa disponible en los registros oficiales, con el objetivo de reducir la necesidad de presentar documentación cuando los datos ya se encuentren acreditados.
No obstante, la implementación del mecanismo no implica que todos los beneficiarios recibirán automáticamente el 20% retenido. Cuando falte información o existan inconsistencias, los titulares deberán completar la acreditación correspondiente, incluida la presentación de la Libreta AUH cuando resulte necesaria.
SUAF: cuánto se cobrará por hijo según los ingresos
Las asignaciones familiares del SUAF también tendrán un incremento del 1,93% en noviembre. A diferencia de la AUH, el importe que percibirá cada familia dependerá del Ingreso del Grupo Familiar (IGF).
Para los hogares con ingresos de hasta $1.212.301, la Asignación Familiar por Hijo alcanzará los $79.812,80 mensuales. Este será el valor correspondiente al primer tramo de ingresos.
En el segundo rango, para ingresos familiares superiores a $1.212.301 y de hasta $1.777.957, el monto será de $53.838,46 por hijo. La asignación disminuirá progresivamente para los grupos familiares ubicados en los siguientes tramos.
Las cuatro escalas del SUAF para noviembre de 2026
De acuerdo con los valores previstos, las asignaciones familiares por hijo quedarán distribuidas en cuatro niveles de ingresos.
Para los grupos familiares con ingresos superiores a $1.777.957 y de hasta $2.052.708, la asignación será de $32.564,29 por hijo.
Por último, quienes registren ingresos familiares superiores a $2.052.708 y de hasta $6.419.726 percibirán $16.801,94 mensuales por hijo, siempre que cumplan con las condiciones de acceso al beneficio.
Cuánto cobrarán por hijos con discapacidad
La actualización de noviembre también alcanzará a las asignaciones familiares por hijos con discapacidad, cuyos valores dependerán del tramo de ingresos correspondiente.
Para el primer rango, el monto será de $259.861,30, mientras que en el segundo alcanzará los $183.835,73.
En el tercer tramo, la asignación por hijo con discapacidad será de $116.023,37. Por su parte, la asignación prenatal tendrá los mismos valores por rango que la asignación familiar por hijo.
Cuáles serán los topes de ingresos para cobrar SUAF
El límite máximo de ingresos del grupo familiar para acceder a las asignaciones será de $6.419.726 en noviembre de 2026.
Sin embargo, también se aplicará un tope individual de remuneraciones. Esto significa que una familia podría quedar excluida del beneficio si uno de sus integrantes supera el límite personal establecido, aunque la suma de los ingresos del hogar no alcance el máximo familiar, publicó Ámbito.
Para conocer el monto correspondiente a cada caso, los titulares podrán consultar sus datos personales, ingresos registrados y liquidaciones mediante la plataforma Mi ANSES.