ARCA: cómo pagar el Monotributo con código QR desde una billetera virtual

Los contribuyentes del Monotributo pueden pagar su cuota mensual de ARCA mediante un código QR y una billetera virtual compatible. La modalidad requiere generar un Volante Electrónico de Pago (VEP) y completar la operación desde la aplicación elegida.

El VEP identifica la obligación que se busca cancelar e incluye los datos necesarios para efectuar el pago. Su emisión es un paso previo: generar el volante no significa que la cuota ya esté abonada.

Para utilizar esta alternativa, es necesario contar con CUIT, clave fiscal y acceso a los servicios digitales del organismo. También se requiere una billetera habilitada para este tipo de operaciones y fondos suficientes para cubrir el importe.

Cómo generar el volante electrónico

El primer paso consiste en ingresar al portal oficial de ARCA con CUIT y clave fiscal. Desde allí, hay que acceder al servicio correspondiente para consultar las obligaciones y seleccionar el período que se desea pagar.

El organismo permite generar el VEP desde “Presentación de DDJJ y Pagos” o mediante la “CCMA - Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos”. Esta última herramienta también permite consultar deudas y pagos registrados.

Antes de emitir el volante, se deben revisar el concepto, el período fiscal y el importe. Este control permite distinguir la cuota mensual de otras obligaciones pendientes y evitar seleccionar una deuda diferente de la que se pretende cancelar.

Cómo completar el pago con QR

Una vez generado el VEP, corresponde elegir la alternativa de pago mediante QR cuando aparezca entre las opciones del sistema. Luego, se debe abrir la billetera virtual compatible para leer el código.

La aplicación mostrará los datos de la operación antes de solicitar su autorización. En esa instancia, el contribuyente debe comprobar que el monto coincida con el volante generado y confirmar desde la cuenta seleccionada.

Después de autorizar la transacción, hay que verificar que la billetera informe que el pago fue realizado y guardar el comprobante. Si aparece un error o la operación queda pendiente, corresponde consultar su estado antes de volver a intentarlo.

Cómo verificar que la cuota quedó abonada

La acreditación puede consultarse en la Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos de ARCA. El servicio permite comprobar si el pago fue registrado y si se aplicó al período correspondiente.

El organismo advierte que los pagos pueden demorar en verse reflejados, según la conciliación de fondos y el medio utilizado. Si el dinero ya fue debitado, es importante conservar la constancia y consultar antes de efectuar una segunda operación.

La clave fiscal es personal y debe utilizarse únicamente en los canales oficiales. Para completar el procedimiento, también conviene disponer de una conexión estable a internet y mantener el comprobante disponible hasta verificar la acreditación de la cuota.