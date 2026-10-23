ARCA investiga una posible evasión de más de US$120 millones en publicidad de redes sociales

ARCA investiga si los pagos de publicidad en Facebook e Instagram canalizados mediante la fintech brasileña Ebanx permitieron omitir obligaciones tributarias. El análisis comprende las operaciones de anunciantes argentinos que contratan servicios de las plataformas de Meta a través de medios de pago locales.

Según estimaciones preliminares vinculadas con la investigación, el eventual perjuicio fiscal podría superar los US$120 millones. Esa cifra todavía no constituye una determinación definitiva de deuda ni acredita por sí misma una maniobra de evasión.

El organismo busca establecer cómo se procesan los fondos, qué impuestos corresponden en cada operación y cuáles son las responsabilidades de los participantes. También examina la promoción del sistema como una alternativa para contratar publicidad “sin impuestos”.

Cómo funciona el circuito de pagos bajo análisis

Ebanx actúa como intermediaria entre empresas internacionales y clientes que utilizan medios de pago de sus países. Su servicio permite que una plataforma extranjera cobre localmente sin desarrollar una estructura propia para cada mercado.

En las operaciones investigadas, los pagos se canalizarían mediante transferencias, billeteras virtuales y efectivo, con intervención de canales como Rapipago, Pago Fácil y Mercado Pago. La revisión apunta a determinar si, dentro de ese circuito, se ingresaron los tributos correspondientes.

ARCA también analiza publicaciones de agencias, creadores de contenido y especialistas en marketing que presentan esta modalidad como una forma de pagar publicidad sin cargos impositivos. Deberá establecer si esas promociones describen correctamente el servicio y si existen incumplimientos fiscales.

Qué obligaciones tributarias se revisan

Entre los conceptos bajo análisis aparecen el IVA del 21%, las retenciones de Ganancias por pagos al exterior y otros tributos relacionados con el movimiento de fondos. También se examina el posible efecto sobre Ingresos Brutos por servicios digitales prestados desde el extranjero.

La normativa de servicios digitales contempla un régimen de percepción de IVA cuando el prestador está radicado en el exterior y el usuario no es responsable inscripto en ese impuesto. El tratamiento de cada operación requiere considerar tanto al contratante como al intermediario de pago.

Por ese motivo, la ausencia de un recargo automático no demuestra, por sí sola, que una contratación esté exenta. La investigación de ARCA deberá precisar si los impuestos debían ser percibidos por un intermediario o ingresados mediante el mecanismo correspondiente al contribuyente.

El planteo sobre la competencia con medios argentinos

Desde empresas del sector publicitario y de medios advierten que una eventual omisión de impuestos podría generar diferencias de costos frente a diarios, radios, canales y portales que tributan en el país. Se trata de un cuestionamiento del sector privado que forma parte del debate sobre la operatoria.

Según ese planteo, una menor carga fiscal efectiva podría influir en la distribución de los presupuestos publicitarios hacia Facebook e Instagram. Las empresas locales sostienen que esa diferencia afectaría sus posibilidades de competir por los mismos anunciantes.

El examen comprende los llamados medios de pago locales, utilizados por compañías internacionales para cobrar servicios en cada país. El organismo deberá determinar el rol de Ebanx dentro de ese circuito y si corresponde atribuir obligaciones tributarias a otros participantes.