La periodista Marcela Coronel denunció que la cuidadora golpeaba e insultaba a su madre de 100 años

La periodista Marcela Coronel denunció que su madre, Berta, quien esta semana cumplió 100 años, sufrió golpes e insultos por parte de su cuidadora. La familia descubrió las presuntas agresiones al revisar las cámaras de seguridad instaladas en la vivienda y presentó las grabaciones ante la Justicia. La empleada, identificada como Norma Noemí Sandín, de 57 años, quedó demorada.

El caso tomó estado público este viernes, durante el programa Primicias Ya, donde se difundieron imágenes de los episodios denunciados. En los registros se observa a la cuidadora mientras viste bruscamente a la adulta mayor, le grita y le pega en una mano y en la cara.

“Ni los perros hacen tanto ruido como hacés vos. Sentate bien, poné los pies ahí adelante, Berta. No me hagas poner loca, toda la mañana lo mismo con vos”, se escucha decir a la empleada en uno de los videos.

Las agresiones que quedaron registradas

Las grabaciones también muestran otros episodios de maltrato verbal hacia la mujer, quien tiene demencia avanzada y necesita asistencia permanente.

“Podrida me tiene. Siempre lo mismo con esta reventada. Podrida en vida está”, expresa la cuidadora en otro fragmento.

"Marcela Coronel": Por la denuncia contra la cuidadora de su madre https://t.co/PckZuCHXzR — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 23, 2026

En las imágenes difundidas también se escucha que la empleada insulta a Berta por su olor: “Un olor a vinagre tenés, asqueroso el olor, a perro viejo tenés el olor”.

Coronel explicó que fue su hermana quien detectó los episodios después de revisar detenidamente las grabaciones de las cámaras de seguridad. Tras advertir lo que sucedía, compartió los videos en el grupo familiar.

“Mandó los videos al chat de la familia. Yo empecé a ver algunos y me descompuse, pero ya con que los vieran ellos y me dijeran que eran gravísimos, les creía”, relató la periodista.

La situación de vulnerabilidad de la madre de Marcela Coronel

La periodista explicó que su madre se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad debido a su edad y a su estado de salud, lo que le impide defenderse o comunicar lo que le sucede.

“Además de tener 100 años, es una mujer discapacitada porque tiene demencia bastante avanzada por la edad. Le es imposible defenderse y comunicar lo que le pasa, imposible entender semejante maltrato y crueldad”, manifestó.

La cuidadora llevaba dos años trabajando con Berta. Según Coronel, anteriormente había tenido algunas “malas contestaciones” hacia integrantes de la familia, aunque frente a ellos siempre había mostrado un trato adecuado con la adulta mayor.

Además, reveló que, poco antes de descubrir las grabaciones, la médica que atendía a su madre le había transmitido sospechas sobre posibles situaciones de maltrato.

La denuncia y la demora de la cuidadora

Después de conocer el contenido de los videos, la familia comenzó a asesorarse para determinar cómo proceder. Decidieron que Berta permaneciera esa noche en su vivienda para evitar alterarla y que al día siguiente realizarían la denuncia.

Uno de los sobrinos de Coronel se presentó ante las autoridades y entregó las grabaciones como prueba de los hechos denunciados.

Posteriormente, seis efectivos policiales acudieron al domicilio junto con el familiar de la periodista. Según su relato, Sandín reaccionó ante la presencia de los uniformados con una frase que sorprendió a la familia.

“Bueno, si me van a llevar detenida, que mi marido me lleve cigarrillos a la comisaría. Le voy a pedir eso”, habría expresado la empleada.

La mujer quedó demorada en la Comisaría Comunal N° 5 y posteriormente fue trasladada a una sede del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, ubicada en Cochabamba 120.

Según la información difundida, está previsto que preste declaración este lunes.

La reacción del marido de la acusada

Las cámaras de América Noticias registraron el momento en que la cuidadora descendió esposada de un patrullero e ingresó al edificio judicial.

En la vereda se encontraba su marido, quien fue consultado por los periodistas sobre los hechos denunciados. “Salí de acá; cualquiera comete un error”, respondió inicialmente.

Más tarde, mientras mantenía una conversación telefónica, volvió a referirse a la situación. “No me parece bien lo que hizo, pero bueno, ¿qué te puedo decir? Nada más”, expresó.

Finalmente, aseguró que no comprendía por qué su esposa había actuado de esa manera y pidió disculpas a Coronel y a su familia.

Por qué Marcela Coronel decidió hacer pública la denuncia

La periodista explicó que decidió difundir el caso para visibilizar los riesgos que enfrentan las personas mayores que dependen de terceros para realizar sus actividades cotidianas.

“Yo, que tengo una voz, decido usarla para el bien. Sentí que lo que me estaba pasando a mí le pasa a muchísima gente y que realmente es una pregunta el qué hacer cuando tus padres son grandes y elegís gente que los tiene que cuidar”, sostuvo.

La denuncia se conoció pocos días después de que Berta cumpliera 100 años, una fecha que Coronel había celebrado públicamente con un mensaje dedicado a su madre.

“¡Llegó el día mágico y glorioso! Cumplís 100 años y no puedo estar más feliz y agradecida. Tenerte siempre conmigo, voy cumpliendo el sueño de una mamá eterna”, había escrito en sus redes sociales.

El mensaje concluía con una expresión de cariño: “Por esta vida y por tu huella profunda. Felices 100, mami. Te amo con todo mi corazón”.