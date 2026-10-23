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El look rockero de Luciana Rubinska: top de red, minifalda con flecos y botinetas

La periodista eligió un conjunto negro con transparencias y distintas texturas para su participación en PH, podemos hablar. La propuesta incluyó una falda de tiras verticales, apliques geométricos y accesorios plateados.

23 de Octubre de 2026
Luciana Rubinska.
Luciana Rubinska.

La periodista eligió un conjunto negro con transparencias y distintas texturas para su participación en PH, podemos hablar. La propuesta incluyó una falda de tiras verticales, apliques geométricos y accesorios plateados.

Luciana Rubinska eligió un conjunto negro de inspiración rockera para su participación en PH, podemos hablar, el programa conducido por Andy Kusnetzoff en Telefe. La periodista combinó una minifalda de cuero con un top de red y botinetas de charol.

 

La propuesta reunió transparencias, apliques geométricos y tiras de cuero. En lugar de incorporar estampados o colores contrastantes, el conjunto se apoyó en las diferencias entre las superficies de cada prenda.

 

 

El calzado brillante y la joyería plateada completaron la elección para la televisión. La conductora acompañó el vestuario con el pelo suelto y un maquillaje que concentró la intensidad en los ojos.

 

Un top transparente y una falda con movimiento

 

En la parte superior, Luciana Rubinska llevó una blusa de mangas largas confeccionada en una red fina y transparente. Sobre esa base se distribuyeron apliques oscuros de formas rectangulares y cuadradas.

 

Los detalles geométricos cubrieron sectores del torso y aportaron relieve al diseño. La combinación de la trama abierta con esas piezas marcó el contraste principal de la prenda.

La minifalda, en tanto, estuvo confeccionada con tiras anchas de cuero negro dispuestas verticalmente. Ese formato generó un efecto de flecos estructurados y sumó movimiento a la parte inferior del conjunto.

 

Charol, accesorios plateados y maquillaje de noche

 

Para completar el vestuario, Luciana Rubinska optó por botinetas de charol negro, con terminación en punta y taco. El acabado brillante del calzado se diferenció del cuero de la falda y de la trama del top.

Los accesorios fueron discretos: aros colgantes y anillos en tonos plateados. La elección mantuvo el protagonismo de las prendas y agregó un detalle metálico al conjunto.

 

La periodista llevó su cabellera castaña suelta, con raya al medio y ondas suaves. En el maquillaje combinó ojos esfumados, piel luminosa y labios en tonos neutros.

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