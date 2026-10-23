Trabajadores de la alimentación acordaron una suba del 7,35%: el básico inicial superará $1,5 millones

Los trabajadores de la alimentación de la rama general tendrán un aumento salarial del 7,35% desde diciembre, cuando el básico inicial mensualizado llegará a $1.569.424,17. El acuerdo también contempla una suma no remunerativa de $150.000 para la categoría de ingreso, que se abonará en dos cuotas.

La negociación fue cerrada entre la Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) y la Federación de Industrias de Productos Alimenticios y Afines (FIPAA). Alcanza al personal comprendido en el convenio colectivo 244/94.

Las partes acordaron volver a reunirse en diciembre para evaluar la evolución de la inflación y su efecto sobre el poder adquisitivo. El entendimiento se alcanzó después de que el gremio rechazara una propuesta anterior y advirtiera sobre posibles medidas de fuerza.

Cómo se pagará la suma no remunerativa

Para la categoría inicial, el primer pago será de $75.000 y deberá realizarse hasta el 30 de octubre. La segunda cuota, por el mismo monto, se abonará junto con la primera quincena de noviembre.

La suma tiene carácter no remunerativo y se paga por única vez. Los importes informados corresponden a la categoría inicial, con la aplicación de la apertura de categorías prevista en el acuerdo.

Por separado, la nueva escala fijará los valores de la hora de trabajo desde diciembre. Esos montos representarán una mejora del 7,35% respecto de los vigentes para los trabajadores de la alimentación alcanzados por la negociación.

Cuánto cobrarán las categorías y qué adicionales quedan afuera

Con la actualización, el salario inicial mensualizado será de $1.569.424,17. Para la categoría de segundo jefe de Sección, el ingreso informado ascenderá a $2.614.662,90.

Esas cifras no incluyen adicionales como presentismo, antigüedad ni beneficios particulares que otorguen las empresas. Por ese motivo, la remuneración de cada trabajador dependerá también de los conceptos que correspondan en su caso.

Antes del entendimiento, la representación empresarial había ofrecido un incremento del 6% para el período de septiembre a diciembre. La FTIA lo rechazó al considerar que quedaba por debajo de sus previsiones inflacionarias para ese cuatrimestre.

La revisión salarial y la continuidad del convenio

El titular de la FTIA, Héctor Morcillo, sostuvo que la organización mantiene su disposición a negociar. “Nuestra postura es estar abiertos al diálogo, como siempre lo hemos hecho, pero defendiendo tanto los ingresos de los trabajadores como el empleo”, expresó.

Desde la federación de trabajadores de la alimentación indicaron que también se ratificó la vigencia del convenio 244/94 durante un año desde la firma. “Defender el salario y defender los derechos fueron, son y seguirán siendo los pilares de nuestra acción sindical”, afirmó Morcillo.

La actualización anterior había sido del 9% desde agosto. A esa mejora se sumó un pago único no remunerativo de $120.000 para la categoría inicial, correspondiente a mayo, junio y julio, que se abonó en dos cuotas de $70.000 y $50.000.