Los pilotos de avión cerraron una paritaria trimestral del 16%: qué contempla el acuerdo

Los pilotos de avión acordaron un aumento salarial del 16% para el último trimestre de 2026. La actualización comprende los haberes de octubre, noviembre y diciembre y contempla una nueva negociación antes de que termine el año.

El convenio todavía no fue homologado por la autoridad laboral. Las partes establecieron un período de tres meses para esta pauta, con el regreso a la mesa de negociación previsto para diciembre.

Según informó El Cronista, el entendimiento fue alcanzado en las últimas horas por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA). La organización representa al personal comprendido en el acuerdo.

Cómo se calcula el aumento trimestral

El incremento del 16% corresponde al período completo. Su división entre tres arroja un promedio aritmético cercano al 5,3% mensual, aunque ese cálculo no implica que se haya pactado ese porcentaje para cada mes.

La información publicada no precisa la distribución de la suba ni los valores de las nuevas escalas. Por lo tanto, el dato confirmado es la actualización trimestral, sin un detalle de los importes por categoría.

Los pilotos de avión tendrán una nueva instancia de discusión salarial en diciembre. Allí deberán definir las condiciones y los porcentajes de la próxima etapa.

Una pauta distinta de la de Camioneros

El acuerdo presenta diferencias con el firmado por Camioneros, que estableció aumentos mensuales por un total del 9,9% para un semestre. En ese caso, la actualización fue organizada en seis tramos.

Para noviembre, ese gremio tiene previsto un incremento del 1,7%, mientras que en diciembre la suba será del 1,6%. Ambos porcentajes forman parte del esquema semestral ya acordado.

APLA, en cambio, fijó una pauta de duración más corta. Los pilotos de avión volverán a discutir salarios al finalizar el trimestre, mientras el convenio de Camioneros contempla seis meses.

La próxima negociación será en diciembre

Los porcentajes de ambos acuerdos abarcan períodos diferentes: un trimestre para los pilotos y un semestre para los camioneros. Esa diferencia debe considerarse al comparar las actualizaciones anunciadas.

La negociación de APLA es encabezada por su secretario general, Pablo Biró. El compromiso de retomar las conversaciones en diciembre quedó incorporado al entendimiento, aunque no se anticiparon aumentos para la siguiente etapa.

Con este cierre, los pilotos de avión cuentan con una pauta del 16% para los últimos tres meses de 2026. Resta la homologación del convenio, mientras las partes preparan la continuidad de la discusión salarial.