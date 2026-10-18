Sanidad acordó aumentos hasta enero de 2027: cuánto cobran los trabajadores en octubre

Cuánto cobra el personal de sanidad en octubre

La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), conducida por Héctor Daer, acordó una actualización salarial para los trabajadores del sector privado de la salud, con incrementos previstos hasta enero de 2027. El entendimiento llegó después de que el gremio anunciara un paro nacional de 24 horas para el 20 de octubre, en reclamo de la reapertura de las negociaciones paritarias.

El acuerdo establece aumentos escalonados entre septiembre de 2026 y enero de 2027, además de asignaciones no remunerativas para reforzar los ingresos de los trabajadores frente a la inflación.

Para octubre, los empleados comprendidos en los convenios alcanzados percibirán sus salarios básicos actualizados y una suma adicional de $80.000. Los montos varían de acuerdo con la actividad, la categoría y el convenio colectivo correspondiente.

Cómo serán los aumentos de Sanidad hasta enero de 2027

El esquema acordado contempla actualizaciones mensuales sobre los salarios básicos. Según las escalas difundidas por el sector, los incrementos previstos son los siguientes:

Octubre de 2026: aumento aproximado del 1,8% respecto de septiembre.

Noviembre de 2026: incremento promedio del 2,9% respecto de octubre.

Diciembre de 2026: nueva actualización cercana al 1,8%.

Enero de 2027: último aumento previsto, de aproximadamente el 2,8%.

A estos porcentajes se suman asignaciones no remunerativas que también se reducirán progresivamente. En septiembre y octubre serán de $80.000; en noviembre y diciembre, de $70.000; y en enero de 2027, de $60.000.

Cuánto cobran los trabajadores de Sanidad en octubre

Los siguientes valores corresponden a los salarios básicos informados para octubre de 2026. A esos importes se les debe sumar la asignación no remunerativa de $80.000, según las condiciones del acuerdo.

Convenio 122/75: sanatorios y clínicas con internación

Este convenio comprende a trabajadores de sanatorios y clínicas con internación, incluidos enfermeros, técnicos, personal administrativo, mucamas y empleados de mantenimiento.

Profesionales bioquímicos, nutricionistas, farmacéuticos y kinesiólogos $1.549.742,44

Obstétricas, instrumentadoras y cabos de cirugía $1.409.367,45

Cabos de piso o pabellón $1.384.660,63

Enfermeros de cirugía y personal de esterilización $1.347.601,77

Enfermeros de piso o consultorios externos $1.310.536,19

Personal técnico de laboratorio, hemoterapia y otras áreas $1.252.889,09

Administrativo de primera $1.240.531,58

Administrativo de segunda $1.204.497,67

Administrativo de tercera $1.168.467,95

Mucamas de cirugía $1.164.349,30

Camilleros y fotógrafos$1.133.467,41

Mucamas de piso, consultorios externos y geriátricos $1.108.761,50

Cadete $1.041.836,77

Los valores de la tabla corresponden al básico y no incluyen la suma no remunerativa de $80.000.

Convenio 108/75: institutos médicos y laboratorios

Para los trabajadores de institutos médicos y laboratorios, los salarios básicos de octubre son los siguientes:

Profesionales bioquímicos, nutricionistas y kinesiólogos $1.548.341,74

Primera categoría $1.407.933,20

Segunda categoría $1.346.234,28

Tercera categoría $1.309.385,56

Cuarta categoría $1.223.691,98

Quinta categoría $1.126.005,90

A esos importes se agrega la asignación no remunerativa prevista para octubre.

Convenio 103/75: hospitales y colectividades

El acuerdo también establece escalas para el personal comprendido en el convenio de hospitales y colectividades.

Cabo enfermero profesional $1.425.861,44

Instrumentador de sala de operaciones $1.386.972,13

Enfermero profesional $1.386.972,13

Licenciado en Kinesiología y Obstetricia de 24 horas $1.348.984,04

Personal de laboratorio, farmacia y preparador $1.348.081,79

Personal técnico $1.326.053,05

Personal ayudante $1.313.092,61

Administrativo auxiliar 1 $1.313.092,61

Administrativo auxiliar 2 $1.274.201,97

Auxiliar de enfermería $1.236.605,95

Camilleros $1.199.024,37

Personal de lavadero y ropería $1.179.571,12

Mucamas $1.173.099,35

Los salarios básicos también se complementan con la suma no remunerativa de octubre.

Convenio 107/75: mutualidades

En el sector de mutualidades, los montos varían según la tarea y la categoría.

Profesionales bioquímicos, nutricionistas, farmacéuticos y kinesiólogos $1.507.156,32

Obstétricas e instrumentadoras $1.409.367,77

Cabos de cirugía, piso, pabellón y rayos $1.384.660,63

Enfermeros y personal de esterilización $1.310.536,19

Personal técnico de hemoterapia, fisioterapia y anatomía patológica $1.252.884,82

Personal de lavadero y ropería $1.114.935,49

Camilleros $1.133.467,41

Administrativo de primera $1.310.536,19

Administrativo de segunda $1.175.671,87

Administrativo de tercera $1.127.291,93

Cadetes $1.041.838,10

Convenio 743/16: atención e internación domiciliaria

Para quienes trabajan en atención, cuidado e internación domiciliaria, los básicos de octubre son:

Agrupamiento técnico A $1.102.362

Agrupamiento técnico B $1.080.348

Agrupamiento técnico C $940.645

Agrupamiento técnico D $889.273

Agrupamiento administrativo A $1.080.348

Agrupamiento administrativo B $889.273

Convenio 459/06: emergencias médicas y traslados

Los trabajadores de emergencias médicas y traslados tienen los siguientes salarios básicos:

Categoría IA $1.776.119,21

Categoría IB $1.409.059,76

Categoría IIA $1.362.357,13

Categoría IIB $1.310.430,12

Categoría III $1.286.419,49

Categoría IV $1.236.678,39

Categoría V $1.114.898,11

Categoría VI $1.048.320,58

Los montos publicados corresponden a los básicos informados para octubre. La liquidación final puede variar según adicionales, antigüedad, jornada y otras condiciones particulares.

Por qué Sanidad había anunciado un paro nacional

Antes de cerrar el acuerdo, FATSA había convocado a una huelga nacional de 24 horas para el martes 20 de octubre. La organización sostuvo que la negociación permanecía demorada y que la escala salarial anterior llevaba 45 días vencida.

En su reclamo, el sindicato cuestionó la falta de avances con las cámaras empresarias y advirtió sobre el impacto del aumento del costo de vida en los ingresos de los trabajadores.

La entidad también denunció dificultades en las condiciones laborales dentro de clínicas, sanatorios y centros de salud, con reducción de dotaciones y mayores exigencias para el personal activo.

El entendimiento salarial permitió avanzar en una recomposición de los ingresos hasta enero de 2027. Sin embargo, los planteos gremiales sobre las condiciones de trabajo y la situación económica de los establecimientos de salud siguen formando parte de la discusión del sector.