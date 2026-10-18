Exportaciones argentinas: la ONU proyecta un récord y señala dónde puede crecer el país

Las exportaciones argentinas podrían alcanzar un récord de US$103.390 millones en 2026, con un crecimiento del 19% frente al año pasado. La proyección combina mejores precios internacionales y un aumento de los volúmenes vendidos al exterior.

El escenario también contempla oportunidades para ampliar las ventas desde 2027 mediante cuatro recursos estratégicos: aluminio, litio, tierras raras y grafito. La demanda vinculada con la transición energética y las nuevas tecnologías aparece como un factor central para su desarrollo.

Según publicó TN, las estimaciones corresponden al informe Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), organismo de las Naciones Unidas.

Qué factores explicarían el récord exportador

El informe atribuye el crecimiento previsto a una mejora del 10% en los precios internacionales y del 9% en los volúmenes exportados. De concretarse, el resultado permitiría superar la barrera de los US$100.000 millones en ventas al mundo.

La proyección coincide con estimaciones privadas argentinas difundidas por TN, que también ubican las exportaciones por encima de ese umbral. Esos cálculos anticipan una recuperación de la participación del país en el comercio internacional.

Para las importaciones, la Cepal estimó US$69.998 millones, un 3% menos que en 2025. La evolución prevista para las compras externas contrasta con el incremento proyectado para las ventas argentinas.

Aluminio y litio, dos oportunidades vinculadas con la demanda global

El aluminio figura entre los recursos destacados por sus aplicaciones en transporte, industria aeronáutica, envases y redes eléctricas. Argentina aparece junto con Brasil, Jamaica y Guyana entre los principales exportadores regionales o países con potencial. La Cepal proyectó un aumento del 31,6% en su precio hacia finales de 2026.

El litio ocupa otro lugar estratégico por su utilización en baterías, almacenamiento de energía y vehículos eléctricos. El organismo destacó la posición regional de Argentina, Bolivia y Chile y estimó una suba del 37% en su precio para este año.

La expansión de esas actividades podría aportar nuevas oportunidades a las exportaciones argentinas. El informe vincula ese potencial con la necesidad de insumos para electrificar el transporte y desarrollar sistemas de almacenamiento energético.

Tierras raras y grafito completan los recursos señalados

Las tierras raras se utilizan en imanes permanentes, vehículos eléctricos y turbinas eólicas. Argentina, Brasil y Chile figuran entre los países de la región con potencial exportador. Para estos recursos, la Cepal prevé un incremento del 55,6% en su valor respecto de 2025.

El grafito, empleado en los ánodos de las baterías, lubricantes y materiales refractarios, completa la selección. Argentina, Brasil y México aparecen con posibilidades de exportación, aunque el pronóstico de precios es diferente: se estima una caída del 4,3% hacia finales de año.

El organismo enmarcó estas oportunidades en una competencia internacional creciente por los minerales críticos. “La aceleración de la transición energética y el desarrollo de tecnologías avanzadas en combinación con la rivalidad geopolítica, han intensificado la competencia global”, señaló. Para Argentina, el potencial identificado abre perspectivas de crecimiento, aunque no equivale a ventas ya aseguradas para 2027.