El FMI valoró la “disciplina fiscal” del Gobierno nacional y negocia un desembolso de USD 869 millones

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, destacó la disciplina fiscal del Gobierno nacional después de reunirse este martes con el ministro de Economía, Luis Caputo, en Bangkok. El encuentro se realizó durante las Reuniones Anuales del organismo y el Banco Mundial.

La reunión contó también con la participación del presidente del Banco Central, Santiago Bausili, el subdirector gerente del Fondo, Dan Katz, y equipos técnicos. Según informó Caputo, las conversaciones abarcaron asuntos económicos internos y externos.

El ministro sostuvo en su cuenta de X que Georgieva fue “muy elogiosa” con el desempeño fiscal argentino y lo calificó como “ejemplar en el mundo, a pesar de los shocks globales”. Los equipos continuarán trabajando para concluir la tercera revisión del programa vigente.

El mensaje de Georgieva después del encuentro

La titular del FMI publicó su propia evaluación de la reunión. “Damos la bienvenida a las mejoras en los fundamentos económicos y la resiliencia, anclados en la disciplina fiscal mientras muchos países luchan con altos déficits”, expresó.

Georgieva también confirmó que los equipos de ambas partes trabajan estrechamente para finalizar las discusiones de la revisión. Caputo respondió a esa publicación con un agradecimiento por su “apoyo continuo y confianza”.

La aprobación formal permitiría un desembolso de USD 869 millones, que contribuiría a compensar el efecto de pagos recientes sobre las reservas del Banco Central. El calendario del Gobierno nacional incluye además vencimientos con el organismo por USD 865 millones en noviembre y USD 340 millones en diciembre.

La meta fiscal y el pedido de dispensa

Entre los puntos pendientes aparece el resultado fiscal del primer semestre. Según la información publicada por Infobae, la Argentina acumuló un superávit primario de $6,29 billones, por debajo de los $6,86 billones comprometidos para ese período.

El desvío fue de $573.974 millones, aun después de que el organismo redujera la exigencia original, establecida en $8,46 billones. Para avanzar con la revisión, el equipo económico deberá obtener una dispensa, conocida como waiver, por ese incumplimiento.

En reservas netas, en cambio, el Banco Central cumplió la meta de junio luego de una flexibilización acordada con el FMI. La variación acumulada desde fines de 2024 fue de menos USD 3.111 millones, frente a un límite de menos USD 8.600 millones.

Las nuevas proyecciones para la economía argentina

Las conversaciones del Gobierno nacional coincidieron con la publicación de las Perspectivas de la Economía Mundial de octubre. En ese informe, el Fondo redujo su estimación de crecimiento para la Argentina en 2026 al 2,1%, desde el 3,5% previsto en abril y ratificado en julio.

La subdirectora del Departamento de Investigación, Petya Koeva Brooks, atribuyó la corrección a una actividad más débil hasta el tercer trimestre y a una demanda interna más moderada. También mencionó condiciones financieras restrictivas y el proceso de transformación estructural de la economía.

Pese al recorte, el FMI espera una recuperación durante el último trimestre, que se fortalecería en 2027 y 2028 con mayor inversión y exportaciones agrícolas y energéticas. Para el próximo año, proyecta un crecimiento del 3,5% y una inflación promedio del 21,2%.