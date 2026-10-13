El FMI redujo sus expectativas de crecimiento para Argentina para 2026 y 2027

El organismo internacional redujo sus expectativas de crecimiento económico para Argentina y elevó las previsiones de inflación. También anticipó un incremento del desempleo durante 2026.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) recortó las proyecciones de crecimiento económico de Argentina para 2026 y 2027, según el informe difundido este lunes 12 de octubre. El organismo estimó que el Producto Bruto Interno (PBI) crecerá un 2,1% durante este año, una cifra inferior al 3,5% que había previsto en abril y julio.
La nueva estimación representó una reducción de 1,4 puntos porcentuales respecto de los cálculos anteriores. Para 2027, el FMI proyectó una expansión del 3,5%, medio punto porcentual por debajo del 4% anticipado en sus informes más recientes.
Además, la previsión para el próximo año quedó un punto porcentual por debajo del 4,5% que el organismo había estimado durante 2025. Los nuevos datos formaron parte de la actualización de las Perspectivas Económicas Mundiales (WEO), difundida durante las reuniones conjuntas del FMI y el Banco Mundial en Tailandia.
La inflación prevista para 2026 y 2027
El informe también incluyó una revisión de las expectativas de inflación. Para 2026, el organismo estimó que los precios acumularán un incremento del 32,5%, frente al 30,4% proyectado en abril pasado.
De esta manera, el FMI elevó su previsión inflacionaria en 2,1 puntos porcentuales. Sin embargo, el porcentaje esperado para este año se mantuvo por debajo del 41,9% correspondiente a 2025, según las estadísticas del organismo.
Para 2027, la entidad internacional anticipó una desaceleración de la inflación hasta el 21,2%. No obstante, esa estimación superó en 5,5 puntos porcentuales el 15,7% previsto anteriormente, lo que reflejó una corrección al alza en las expectativas sobre la evolución de los precios.
Qué pasará con el desempleo y las cuentas externas
En relación con el mercado laboral, el FMI proyectó que la tasa de desempleo llegará al 7,6% durante 2026, levemente por encima del 7,4% registrado en 2025.
Para el próximo año, el organismo estimó que la desocupación descenderá hasta el 7,1%, en un escenario de mayor actividad económica.
Por otra parte, las previsiones contemplaron una mejora en la balanza por cuenta corriente. Después de registrar un déficit equivalente al 1,1% del PBI durante 2025, Argentina alcanzaría un superávit del 0,6% tanto en 2026 como en 2027.
El acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional
Las nuevas estimaciones se conocieron mientras Argentina mantenía vigente el acuerdo de facilidades extendidas firmado con el FMI en abril de 2025.
El programa contempló desembolsos por 20.000 millones de dólares, junto con compromisos relacionados con la disciplina fiscal, la acumulación de reservas internacionales y el cumplimiento de determinadas metas económicas.
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la deuda del país con el organismo ascendía a aproximadamente 56.700 millones de dólares, lo que mantenía a Argentina como su principal deudor.
Las nuevas proyecciones reflejaron una revisión de las expectativas del organismo para los próximos dos años, tanto en materia de crecimiento económico como de inflación y empleo.