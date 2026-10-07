Desde el puerto de Concepción del Uruguay se realizó una nueva exportación de harina de soja

El puerto de Concepción del Uruguay operó tres buques en menos de 20 días y se aguardan dos exportaciones más para las próximas semanas.
Este martes ingresó al puerto de Concepción del Uruguay, el Eco Spotfire, un carguero de 180 metros de eslora que llegó proveniente del puerto de Sapele, en Nigeria.
El buque de bandera liberiana, embarcará harina de soja No GMO con destino a Dinamarca, consolidando a Concepción del Uruguay como el único puerto argentino que exporta harina de soja genéticamente no modificada con destino a mercados europeos.
Se trata de la tercera exportación en menos de 20 días donde ya se completaron los buques African Quail y Drake Well, este último zarpó la semana pasada, ambos con embarques de madera para la India.
El presidente del Ente Portuario de Concepción del Uruguay, Arq. Marcos Di Giuseppe, destacó que la sucesión de operaciones refleja una dinámica que busca darle continuidad a la actividad portuaria durante todo el año.
"Para nosotros, gestionar el puerto significa sostener la actividad, generar regularidad en el trabajo y construir previsibilidad. No se trata solamente de recibir un buque, sino de lograr que el puerto tenga una agenda dinámica de operaciones y que esa actividad se traduzca en trabajo y oportunidades para la ciudad y la región".
En ese sentido, remarcó que la diversificación de cargas ocupa un lugar central en la estrategia de desarrollo del puerto.
"La diversificación es una de las claves de nuestro desarrollo. Hoy tenemos madera, harina de soja No GMO, alimento balanceado y cereales, entre otras cargas. Cada nuevo producto que encuentra en Concepción del Uruguay una alternativa logística amplía nuestras posibilidades y fortalece el perfil del puerto".
Según el programa de exportaciones previsto, la actividad continuará con la llegada de otros dos cargueros que arribarían a mediados de octubre para un nuevo embarque de alimento balanceado a granel, y otro de madera.
"Queremos un puerto activo, previsible y diversificado, capaz de trabajar de manera sostenida durante todo el año. Esa regularidad es la que permite pensar en mejorar la infraestructura portuaria para que acompañe con desarrollo productivo de las empresas de Entre Ríos", remarcó Di Giuseppe.
La continuidad del cronograma de embarques, junto con el movimiento de cargas y las operaciones de acopio en silos y depósitos, vuelve a posicionar al puerto de Concepción del Uruguay como una infraestructura estratégica para la producción entrerriana con capacidad para atender distintos tipos de cargas y vincularlas con mercados internacionales.