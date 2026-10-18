Los celulares económicos que se destacan por batería, pantalla y actualizaciones en 2026

Los celulares económicos ofrecen alternativas para quienes necesitan renovar su equipo sin pagar por prestaciones que no utilizan. Entre las opciones disponibles hay modelos orientados a mensajería y redes sociales, otros con mejores pantallas y propuestas que priorizan la autonomía o las actualizaciones.

La elección depende del presupuesto y del uso cotidiano. Un teléfono para llamadas y WhatsApp no necesita el mismo rendimiento que uno destinado a juegos, mientras que conservarlo durante varios años vuelve especialmente importante el soporte de seguridad.

Una selección publicada por iProfesional reúne modelos de Motorola, Samsung y TCL con distintos perfiles. Los precios de referencia van desde alrededor de $200.000 hasta cifras cercanas al millón de pesos: conviene comparar la capacidad de almacenamiento, la garantía y el costo final antes de comprar.

Las opciones para gastar menos o priorizar la pantalla

El Motorola Moto E15 aparece como la alternativa más accesible de la selección, con valores relevados entre $199.999 y $234.299. Está orientado a aplicaciones básicas y entretenimiento liviano. Su principal limitación son los 2 GB de RAM, que restringen el uso simultáneo de varias aplicaciones.

El Moto G85 5G ofrece un salto en calidad de pantalla gracias a su panel pOLED de 6,67 pulgadas y 120 Hz. Es una opción para quienes utilizan mucho el teléfono para videos y redes, aunque su procesador tiene limitaciones ante juegos exigentes. La tienda oficial confirma su pantalla curva y el Snapdragon 6s Gen 3.

Para ese modelo, el relevamiento de iProfesional menciona precios de entre $423.660 y $749.999. La amplitud del rango muestra por qué, al comparar celulares, es necesario revisar si la oferta corresponde a la misma versión y si exige un medio de pago particular.

Actualizaciones, autonomía y entretenimiento

El Samsung Galaxy A17 5G se destaca por su política de seis años de soporte desde el lanzamiento y por incorporar estabilización óptica en la cámara principal. La guía lo ubica entre $655.000 y $770.000. Su atractivo está en quienes buscan conservar el dispositivo durante más tiempo.

El Motorola Moto G37 apunta al entretenimiento con una pantalla de 6,67 pulgadas y 120 Hz, conector para auriculares y almacenamiento ampliable mediante microSD. La selección cita un precio sugerido de $499.999 y una batería de 5200 mAh, aunque la autonomía efectiva depende del uso y de la conectividad.

Otra alternativa es el Moto G56 5G, que combina autonomía, ranura microSD y conector para auriculares. El relevamiento menciona ofertas de entre $476.400 y $670.000, frente a un precio oficial citado de $729.999. La posibilidad de acercarse a dos días sin cargarlo varía según las aplicaciones y la intensidad de uso.

Otros modelos y las claves antes de comprar

El Motorola Edge 60 Fusion ofrece pantalla pOLED curva, cámara principal de 50 megapíxeles y certificaciones IP68 e IP69. Sus valores relevados oscilan entre $629.000 y $949.999. Por ese presupuesto, conviene evaluar cuánto se aprovecharán sus características frente a alternativas más económicas.

El TCL 50 Pro Nxtpaper 5G presenta una propuesta diferente: pantalla mate y un modo pensado para facilitar la lectura. La versión de 512 GB de almacenamiento y 8 GB de RAM figura entre $439.999 y $549.999 en la guía. Puede interesar a quienes leen habitualmente documentos y textos desde el teléfono.

Antes de elegir entre estos celulares, conviene comprobar el almacenamiento disponible, los años de actualizaciones restantes y la garantía local. También es importante distinguir la RAM física de la ampliación virtual y comparar el precio total financiado, ya que una cuota más baja no siempre implica una compra más barata.