Calendario de ANSES: quiénes cobran del 19 al 23 de octubre según la terminación del DNI

Cronograma de ANSES: quiénes cobran del 19 al 23 de octubre.

El calendario de pagos de ANSES de octubre de 2026 continuará entre el lunes 19 y el viernes 23 con el depósito de jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y prestaciones sociales. La Administración Nacional de la Seguridad Social estableció las fechas de cobro según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.

Durante la próxima semana finalizarán los pagos de las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo. Además, comenzará el cronograma correspondiente a quienes perciben ingresos superiores a ese monto.

También continuarán los depósitos de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar por Hijo, la Asignación por Embarazo y la Prestación por Desempleo.

Jubilaciones, pensiones y asignaciones: cuándo cobro

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo:

Lunes 19: DNI terminados en 6.

Martes 20: DNI terminados en 7.

Miércoles 21: DNI terminados en 8.

Jueves 22: DNI terminados en 9.

Jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo:

Viernes 23: DNI terminados en 0 y 1.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo:

Lunes 19: DNI terminados en 6.

Martes 20: DNI terminados en 7.

Miércoles 21: DNI terminados en 8.

Jueves 22: DNI terminados en 9.

Asignación por Embarazo, Prenatal y Desempleo

Asignación por Embarazo:

Lunes 19: DNI terminados en 5.

Martes 20: DNI terminados en 6.

Miércoles 21: DNI terminados en 7.

Jueves 22: DNI terminados en 8.

Viernes 23: DNI terminados en 9.

Asignación por Prenatal:

Lunes 19: DNI terminados en 6 y 7.

Martes 20: DNI terminados en 8 y 9.

Prestación por Desempleo:

Jueves 22: DNI terminados en 0 y 1.

Viernes 23: DNI terminados en 2 y 3.

Otras prestaciones de ANSES que se cobran en octubre

La Asignación por Maternidad se paga a todas las terminaciones de DNI entre el 14 de octubre y el 10 de noviembre.

Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas se abonan, sin distinción de documento, desde el 8 de octubre hasta el 10 de noviembre.

Finalmente, las Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Nacimiento y Adopción tienen como período de cobro del 9 de octubre al 10 de noviembre, para todas las terminaciones de DNI.