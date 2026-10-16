ANSES: cuándo cobran jubilados y beneficiarios de asignaciones en noviembre con aumento

El calendario de pagos de ANSES de noviembre de 2026 comenzará el lunes 9, con un incremento del 1,9% para jubilaciones, pensiones y asignaciones. La jubilación mínima rondará los $444.000 y los depósitos se organizarán según la terminación del DNI.
El calendario de pagos de ANSES de noviembre de 2026 comenzará el lunes 9 para jubilados, pensionados y titulares de distintas prestaciones sociales. Los beneficiarios recibirán sus haberes con un aumento del 1,9%, correspondiente a la inflación de septiembre informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) organizará los depósitos de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el tipo de prestación. En el caso de las jubilaciones y pensiones, también se tendrá en cuenta si los haberes superan o no el monto mínimo establecido.
El incremento del 1,9% se aplicará mediante el mecanismo de movilidad mensual, que actualiza los ingresos previsionales y las asignaciones familiares según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). De esta manera, los montos de noviembre reflejarán la variación de precios registrada durante septiembre.
Cuánto cobrarán los jubilados y pensionados en noviembre
Con la nueva actualización, la jubilación mínima se ubicará alrededor de los $444.000, mientras que el haber máximo alcanzará aproximadamente los $2.989.000, de acuerdo con las estimaciones difundidas tras conocerse el dato inflacionario.
Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) rondará los $355.000, mientras que las pensiones no contributivas (PNC) se ubicarán cerca de los $311.000 mensuales.
Estos valores corresponden a los haberes estimados antes de considerar eventuales pagos extraordinarios. Las cifras definitivas podrán presentar pequeñas diferencias por redondeos y deberán contrastarse con las liquidaciones oficiales del organismo.
Calendario de pagos de ANSES para noviembre, según el DNI
El cronograma de jubilaciones y pensiones fue establecido mediante la Resolución 349/2025 de ANSES, publicada en el Boletín Oficial. Las fechas se distribuyeron en tres grupos, de acuerdo con la prestación y el monto del haber.
Pensiones no contributivas (PNC)
DNI terminados en 0 y 1: lunes 9 de noviembre.
DNI terminados en 2 y 3: martes 10 de noviembre.
DNI terminados en 4 y 5: miércoles 11 de noviembre.
DNI terminados en 6 y 7: jueves 12 de noviembre.
DNI terminados en 8 y 9: viernes 13 de noviembre.
Jubilaciones y pensiones que no superan el primer intervalo de pago
Los jubilados y pensionados que cobran los haberes más bajos tendrán el siguiente calendario:
DNI terminado en 0: lunes 9 de noviembre.
DNI terminado en 1: martes 10 de noviembre.
DNI terminado en 2: miércoles 11 de noviembre.
DNI terminado en 3: jueves 12 de noviembre.
DNI terminado en 4: viernes 13 de noviembre.
DNI terminado en 5: lunes 16 de noviembre.
DNI terminado en 6: martes 17 de noviembre.
DNI terminado en 7: miércoles 18 de noviembre.
DNI terminado en 8: jueves 19 de noviembre.
DNI terminado en 9: viernes 20 de noviembre.
Jubilaciones y pensiones que superan el primer intervalo de pago
Los beneficiarios con haberes superiores al primer intervalo cobrarán durante la última semana de noviembre:
DNI terminados en 0 y 1: martes 24 de noviembre.
DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de noviembre.
DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de noviembre.
DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de noviembre.
DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de noviembre.
Cuánto cobrarán los jubilados y pensionados en noviembre
Con la actualización del 1,9%, los montos estimados para las principales prestaciones quedaron establecidos de la siguiente manera:
Jubilación mínima: alrededor de $444.000.
Jubilación máxima: aproximadamente $2.989.000.
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): cerca de $355.000.
Pensiones no contributivas (PNC): alrededor de $311.000.
Asignación Universal por Hijo (AUH): aproximadamente $159.600.
Asignación Universal por Embarazo (AUE): alrededor de $159.600.
Los importes son estimativos y deberán contrastarse con las liquidaciones definitivas de ANSES. En el caso de la AUH, el monto efectivamente depositado puede ser menor debido a la retención del porcentaje correspondiente.