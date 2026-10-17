ANSES cambia la Libreta AUH: cómo cobrar el 20% retenido de forma automática desde noviembre

Desde el 1 de noviembre, ANSES implementará un sistema que verificará automáticamente los controles de salud, vacunación y escolaridad para habilitar el pago del 20% acumulado de la AUH. La Libreta seguirá vigente en determinados casos.
ANSES cambia la Libreta AUH. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) modificará desde el 1 de noviembre de 2026 el procedimiento para cobrar el 20% retenido de la Asignación Universal por Hijo (AUH). A través de un nuevo sistema de intercambio de información entre organismos públicos, se podrán acreditar automáticamente los requisitos sanitarios y educativos sin necesidad de presentar la Libreta AUH cuando los datos estén disponibles.
La medida fue establecida mediante la Resolución 290/2026 y buscará simplificar los trámites que deben realizar las familias para acceder al porcentaje acumulado de la prestación.
Sin embargo, el cambio no implicará la eliminación definitiva de la Libreta AUH. El documento continuará siendo necesario cuando los organismos públicos no cuenten con la información requerida o cuando los titulares deban efectuar reclamos.
Cómo funcionará el cobro automático del 20% retenido
Con el nuevo mecanismo, ANSES podrá verificar directamente el cumplimiento de los controles de salud, el calendario de vacunación y la asistencia escolar de los niños y adolescentes beneficiarios.
Para ello, el organismo utilizará información proporcionada por las áreas de Salud y la Secretaría de Educación, que permitirá comprobar los requisitos correspondientes según la edad de cada hijo, publicó Ámbito.
Cuando los datos estén registrados y se cumplan las condiciones exigidas, ANSES podrá liquidar el 20% acumulado sin que las familias deban presentar la documentación de manera presencial.
Cuándo comenzará a aplicarse el nuevo sistema
La modificación entrará en vigencia el 1 de noviembre de 2026 y alcanzará a los montos retenidos de la AUH que se pongan al pago desde esa fecha.
Esto no significa que todas las familias recibirán el dinero automáticamente el primer día de noviembre.
La acreditación dependerá de la disponibilidad de los registros oficiales, la validación de los requisitos y los procesos de liquidación correspondientes. El objetivo de la medida será reducir los trámites administrativos y evitar que los beneficiarios deban presentar certificados que ya se encuentren disponibles en los sistemas estatales.
Quiénes deberán seguir presentando la Libreta AUH
A pesar de la implementación del nuevo procedimiento, algunos titulares deberán continuar utilizando la Libreta Nacional de Seguridad Social, Salud y Educación.
Esto ocurrirá principalmente cuando ANSES no disponga de los datos necesarios para verificar los controles médicos, la vacunación o la escolaridad, o cuando el beneficiario necesite presentar un reclamo.
En esos casos, las familias podrán completar y presentar la Libreta AUH mediante los canales habilitados para acreditar las condiciones exigidas y gestionar el cobro del porcentaje retenido.
Qué deben tener en cuenta los beneficiarios
El nuevo sistema no modificará la obligación de cumplir con los controles sanitarios, el calendario de vacunación y los requisitos educativos establecidos para acceder a la prestación.
Por ese motivo, será importante verificar que la información de cada niño o adolescente se encuentre correctamente registrada en los organismos correspondientes.
Los titulares también podrán consultar el estado de su prestación a través de los canales oficiales de ANSES y conservar la documentación que permita acreditar los requisitos en caso de que la validación automática no se complete.