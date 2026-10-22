Julieta Prandi rompió el silencio sobre su separación de Emanuel Ortega y reveló cuál era su único acuerdo

Julieta Prandi habló por primera vez en profundidad sobre su separación de Emanuel Ortega, con quien se había casado hacía menos de un mes. Tras regresar de Brasil, donde tenía previsto pasar su luna de miel con el cantante, la conductora conversó con LAM (América TV) y se refirió al difícil momento personal que atraviesa.

“Estoy triste”, expresó al llegar al país. Según explicó, el viaje formaba parte de los planes que había organizado con su pareja y también de las vacaciones que había reservado durante el año. Sin embargo, tras la ruptura, decidió viajar igualmente para tomarse unos días y procesar lo sucedido.

“Con todo lo que pasó, necesité unos días para encontrarme”, contó. Durante su estadía en Río de Janeiro, estuvo acompañada por un amigo durante los primeros días y luego continuó sola.

La honestidad, el acuerdo que marcó la relación

Uno de los momentos más destacados de la entrevista fue cuando Prandi se refirió a los acuerdos que mantenía con Emanuel Ortega y respondió a las versiones que describían el vínculo como tóxico.

“Quiero aclarar algo porque dijeron que el vínculo era tóxico, y de tóxico no tenía nada. Nunca le prohibí, ni él me prohibió nada a mí. Lo único que sí teníamos como acuerdo, entre otras cosas, tiene que ver con la honestidad. Con no ocultar y no mentir nunca”, sostuvo.

La conductora remarcó que buscaba sinceridad en la pareja, especialmente después de las experiencias que había atravesado en su vida. Aunque evitó profundizar en los motivos específicos de la separación, reconoció que hubo situaciones que modificaron el rumbo de la relación.

“No me lo esperaba y no me interesa hablar mal de Emanuel”, afirmó. También recordó los seis años que compartieron y destacó el acompañamiento mutuo durante ese tiempo.

“Nos amamos mucho, nos acompañamos un montón. Yo a él y él a mí, tanto en la luz como en las sombras. En todo momento”, expresó.

Julieta Prandi cree que la separación es irreversible

Consultada sobre la posibilidad de una reconciliación, Prandi fue contundente y reconoció que, desde su perspectiva, la decisión de terminar la relación parece definitiva.

“Yo creo que sí. Yo creo que a mí, por lo menos, me quedó claro que buscamos y que queremos cosas diferentes”, respondió cuando le preguntaron si la ruptura era irreversible.

La conductora explicó que todavía tiene conversaciones pendientes con el cantante y que ambos deberán resolver distintas cuestiones. También destacó el cariño que conserva por él y por su familia.

“Nos casamos hace un mes y vivimos juntos hace cinco años. Así que desde el respeto y el cariño, más allá de que nosotros terminemos, el cariño va a estar para él y para sus hijos, a los cuales adoro”, aseguró.

En ese sentido, defendió el vínculo que construyó con los familiares de Ortega, incluidos sus padres, Palito Ortega y Evangelina Salazar, y descartó que el final de la relación implique borrar los afectos compartidos.

Por qué decidió anunciar la separación en redes sociales

Prandi también explicó los motivos que la llevaron a comunicar públicamente la ruptura. La conductora señaló que tomó la iniciativa porque consideraba que la situación iba a hacerse evidente y prefería contarla ella misma.

“Yo tomé la decisión de comunicarlo, nada que no se fuesen a enterar ustedes”, explicó. Además, cuestionó las críticas que recibió por su publicación y defendió su derecho a informar sobre el final de la relación.

“Creo que era obvio y prefería hacerlo yo. No lo veo tan terrible y no sé quién tiene la autoridad moral para juzgar por qué hice esa comunicación”, manifestó.