Sigue la alerta por tormentas en Entre Ríos: cómo estará el tiempo durante el fin de semana

La alerta por tormentas en Entre Ríos se mantuvo vigente durante la tarde y noche de este jueves 22 de octubre, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El organismo estableció advertencias de nivel naranja y amarillo para los 17 departamentos de la provincia, ante la posibilidad de fenómenos intensos, abundantes precipitaciones, actividad eléctrica y fuertes ráfagas de viento.

La advertencia de nivel naranja alcanzó a los departamentos Gualeguaychú, Uruguay, Islas, Colón y Tala, ubicados en el sector sur y sudeste provincial. En estas zonas, el organismo meteorológico anticipó condiciones especialmente adversas, con tormentas que podrían adquirir características severas y provocar importantes acumulados de lluvia en períodos breves.

“El área será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas podrían estar acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones en cortos períodos, caída de granizo de diversos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 60 y 100 mm, donde podrían ser superados de forma puntual”, sostuvo el organismo.

Foto: Meteored.

Alerta amarilla para otros 12 departamentos entrerrianos

Por otra parte, el SMN mantuvo una alerta amarilla por tormentas para los departamentos Paraná, La Paz, Villaguay, Nogoyá, Diamante, Victoria, Gualeguay, Federación, Feliciano, Federal, Concordia y San Salvador. La advertencia comprendió el resto de la jornada del jueves, con posibilidad de lluvias fuertes y fenómenos localmente intensos.

“El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o puntualmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, granizo, ráfagas intensas de hasta 90 km/h y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual”, puntualizó el SMN.

En tanto, el modelo meteorológico europeo ECMWF reforzó el escenario de inestabilidad al señalar una elevada probabilidad de precipitaciones durante la tarde en sectores de la región pampeana y el Litoral. Las estimaciones superaron el 95% en áreas del centro del país y el 75% en sectores del noreste argentino. Estos porcentajes representaron la probabilidad de lluvias y no necesariamente la ocurrencia de fenómenos severos, que podrían desarrollarse de manera localizada.

Foto: SMN.

Cómo seguirá el tiempo el viernes y sábado

De acuerdo con el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional para Paraná, el viernes 23 de octubre continuará la inestabilidad, con una temperatura mínima de 17°C y una máxima de 25°C. Durante la madrugada, mañana y tarde se prevén lluvias y tormentas, con probabilidades de precipitación de entre el 10% y el 40%.

Hacia la noche del viernes, las condiciones comenzarían a mejorar parcialmente, con cielo mayormente nublado y una probabilidad de precipitaciones de entre el 0% y el 10%. Sin embargo, la persistencia de nubosidad marcaría una jornada todavía condicionada por la humedad y la inestabilidad atmosférica.

Para el sábado 24 de octubre, el pronóstico anticipa una temperatura mínima de 15°C y una máxima de 22°C. Durante la madrugada, mañana y tarde se mantendría la posibilidad de precipitaciones, con probabilidades de entre el 10% y el 40%. Además, el SMN prevé ráfagas de viento de entre 42 y 50 kilómetros por hora en distintos momentos de la jornada.

Qué se espera para el domingo y el comienzo de la semana

El domingo 25 de octubre presentaría una mejora gradual de las condiciones meteorológicas en Paraná. La temperatura mínima descendería hasta los 13°C, mientras que la máxima alcanzaría los 20°C, en un contexto de ambiente más fresco respecto de las jornadas anteriores.

Durante la primera parte del domingo todavía podrían registrarse precipitaciones aisladas, con probabilidades de entre el 10% y el 40%. No obstante, hacia la tarde y noche se espera una disminución de la inestabilidad, aunque podrían persistir ráfagas de viento de entre 42 y 50 kilómetros por hora durante la mañana.

Finalmente, para el lunes 26 y martes 27 de octubre, el pronóstico del SMN anticipa condiciones más estables, sin probabilidades significativas de precipitaciones. El lunes se esperan temperaturas de entre 9°C y 22°C, mientras que el martes la mínima sería de 12°C y la máxima alcanzaría los 23°C. De esta manera, después de varios días de tormentas y lluvias, el comienzo de la próxima semana estaría acompañado por una mejora del tiempo en la capital entrerriana.