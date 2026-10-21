Cayó un rayo durante una práctica de polo: murieron cuatro caballos y un cuidador quedó herido

Un rayo mató a cuatro yeguas de polo y dejó herido a un cuidador durante una práctica en el Jockey Club de San Isidro. En el lugar había un grupo de 20 caballos bajo la supervisión del trabajador.

La descarga ocurrió en la cancha 6 del predio. El hombre fue despedido unos tres metros, cayó de espaldas y recibió asistencia médica tras el impacto.

Según informó Infobae, otras dos yeguas también cayeron al suelo durante el episodio, aunque lograron recuperarse. Las cuatro restantes murieron como consecuencia de la descarga.

La descarga alcanzó al grupo de animales

El rayo cayó mientras los caballos se encontraban en el campo de juego. Las imágenes difundidas después del episodio mostraron a los equinos tendidos sobre el césped y a personas que se acercaron al sector bajo la lluvia.

Entre los detalles observados tras el impacto, las vendas rojas que protegían las patas de los animales aparecieron rotas a la altura de los tobillos.

Asistencia al cuidador

El trabajador que estaba a cargo del grupo recibió atención después de caer de espaldas. La información publicada no precisó la gravedad de sus lesiones.

El episodio dejó cuatro caballos muertos y al cuidador bajo asistencia médica. Las otras dos yeguas que habían caído pudieron volver a incorporarse tras la descarga del rayo.