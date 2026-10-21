"Es la reina de la familia": las hijas de Cirila compartieron cómo es su vida a los 104 años en Bovril

Cirila Isidora Miños de Schumacher, la mujer de 104 años homenajeada en Bovril por el Día de la Madre, compartió un emotivo encuentro con Elonce, acompañada por tres de sus hijas: Liliana, María y Nora. Durante la entrevista, sus familiares recordaron su historia de vida, la crianza de sus diez hijos y los recuerdos que conserva de su juventud.

Días atrás, la Municipalidad de Bovril le entregó un reconocimiento especial por su trayectoria y su numerosa familia. El intendente José Luis Gillig fue el encargado de realizar el homenaje, que destacó el legado de una mujer que reúne a cuatro generaciones.

Cirila es madre de diez hijos, abuela de 24 nietos y bisabuela de 30 bisnietos. Al ser consultadas sobre el lugar que ocupa en sus vidas, sus hijas respondieron con emoción: "Es la reina de la familia". También expresaron el orgullo y agradecimiento que sienten por poder compartir tantos años junto a ella.

Una infancia en el campo y una historia de amor

Durante la conversación, sus hijas contaron que Cirila nació en una zona rural de Bovril, donde transcurrieron sus primeros años. Allí conoció a quien sería su esposo, Juan Mariano Schumacher, con quien formó una numerosa familia.

Según recordaron, ambos eran vecinos del campo y comenzaron a conocerse durante reuniones y bailes que organizaban las familias de la zona. Cirila se casó a los 18 años y todavía conserva recuerdos de aquellos tiempos.

(Elonce)

"Se acuerda mucho de cómo eran los noviazgos de antes", comentaron sus hijas, al destacar las historias que suele compartir sobre su juventud y las costumbres de aquella época.

El esfuerzo de criar diez hijos

Al recordar cómo fue la crianza de una familia tan numerosa, las mujeres destacaron la dedicación de su madre y el trabajo cotidiano que realizaba en el ámbito rural.

"Con sacrificio, con voluntad", respondieron al ser consultadas sobre cómo logró criar a sus diez hijos. También señalaron que Cirila trabajaba en su huerta, con animales y que en el hogar existían límites claros para todos.

(Municipalidad de Bovril)

Actualmente, sus hijas la acompañan en las actividades diarias. Además, contaron que la familia procura reunirse en ocasiones especiales, aunque algunos integrantes viven lejos de Bovril e incluso fuera del país.

Una familia que celebra sus 104 años

Las reuniones familiares representan momentos significativos para los descendientes de Cirila, quienes buscan mantener los vínculos a pesar de las distancias.

Durante la entrevista, sus hijas expresaron su alegría por el reconocimiento municipal y por la posibilidad de seguir compartiendo momentos con su madre.

A sus 104 años, Cirila continúa rodeada del afecto de sus seres queridos, quienes valoran su historia de esfuerzo, sus recuerdos y el legado familiar construido a lo largo de más de un siglo.