Rechazaron el sobreseimiento de los acusados de un crimen por venganza ocurrido en Paraná

La Justicia rechazó el pedido de sobreseimiento de Elizabeth Cañete, una de las imputadas por el crimen de Enrique Ramírez, y resolvió que tanto ella como Elías Castillo continúen detenidos hasta la realización del juicio por jurados. La decisión fue adoptada luego de una audiencia en la que se analizaron los planteos de la defensa y los elementos reunidos durante la investigación.

Desde la querella respaldaron la resolución judicial y sostuvieron que existen pruebas y evidencias suficientes para que el caso avance a la instancia de debate oral y público.

"Entendíamos que no correspondía el sobreseimiento porque hay pruebas y evidencias que después tendrán que debatirse en un juicio oral y público, como corresponde", manifestó el abogado Claudio Berón a Códigos.

Los argumentos para rechazar el sobreseimiento

Durante la audiencia, una de las defensas solicitó el sobreseimiento de su representada. Sin embargo, el juez descartó esa posibilidad y dispuso la continuidad del proceso judicial.

El abogado de la querella explicó que, para que proceda un sobreseimiento en esta etapa, debe existir lo que jurídicamente se denomina una "certeza negativa", circunstancia que, según su postura, no se presentaba en el expediente.

En ese sentido, remarcó que la querella y el Ministerio Público Fiscal habían solicitado la remisión de la causa a juicio al considerar que existían elementos suficientes para avanzar hacia esa instancia.

La causa avanzará hacia el juicio por jurados

El letrado expresó su conformidad con la decisión del magistrado y aseguró que esperaban una resolución en ese sentido.

"Estábamos tranquilos con la resolución que iba a tomar, porque entendíamos que el pedido que hicimos junto con la Fiscalía de remisión a juicio tenía elementos más que suficientes para que esta causa avance a la siguiente instancia", afirmó.

Finalmente, Berón expresó que tanto Cañete como Castillo “fueron a atacar a Ramírez con la intención de provocarle la muerte; y más allá de quién dio la puñalada mortal, como dijo el juez, los dos participaron del hecho y tuvieron aportes para que se produzca la muerte”.

El hecho

El crimen ocurrió en la madrugada del sábado 25 de abril de 2026, en un pasillo cercano a calle Base Marambio, en barrio Antártida Argentina.

De acuerdo a testimonios recabados, el origen del conflicto no era directo entre la víctima y quien ejecutó el ataque, sino que estaría vinculado a una disputa previa entre Cañete y Sofía Ramírez, una hermana del fallecido.

Las hermanas de la víctima indicaron que existían problemas desde el año pasado, tras una relación conflictiva por un hombre. En ese contexto, se habrían producido amenazas entre las mujeres, incluso con “promesas de exterminarse” meses atrás.

“Él no tenía quilombo con nadie”, dijo Sofía Ramírez y calificó de “cobarde” a la imputada por la muerte de su hermano.

Según la hipótesis investigativa, el sábado por la madrugada la pareja se habría cruzado con Enrique Ramírez, situación que derivó en una persecución. Testigos señalaron que Castillo fue quien lo atacó con un cuchillo, provocándole la herida mortal. Elonce.com