Una mujer sufrió fracturas tras choque entre moto y camión en uno de los accesos a Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Una mujer de 32 años fue trasladada al hospital San Martín tras ser embestida por un camión que giraba desde avenida Almafuerte hacia Maya. Comisario explicó a Elonce cómo ocurrió el accidente y confirmó que analizan las cámaras de seguridad.
Un grave accidente de tránsito ocurrió este miércoles, alrededor de las 6:24, en la intersección de avenida Almafuerte y calle Maya, en Paraná. Una mujer de 32 años que circulaba en motocicleta fue chocada por un camión durante una maniobra de giro y debió ser trasladada en ambulancia al hospital San Martín.
El jefe de la comisaría decimoquinta, Mario Velázquez, confirmó a Elonce que la motociclista es vecina de Colonia Avellaneda y se desplazaba en una moto de 110 centímetros cúbicos, en sentido este-oeste, ingresando a la capital entrerriana.
Según explicó el funcionario policial, ambos vehículos circulaban en la misma dirección cuando el camión intentó doblar hacia el norte por calle Maya. En esas circunstancias, se produjo la colisión, cuyas causas son investigadas.
Cómo ocurrió el accidente en Almafuerte y Maya
Velázquez aclaró que, de acuerdo con los primeros testimonios y las imágenes obtenidas, el camión y la motocicleta circulaban uno al lado del otro antes del impacto. “La motocicleta quedó aproximadamente a la mitad del camión y, cuando este giró, se produjo la colisión con la parte de las ruedas traseras”, detalló.
El comisario indicó que el conductor del transporte de carga manifestó que no había advertido la presencia de la motociclista al momento de realizar la maniobra.
Como consecuencia del impacto, la mujer sufrió lesiones que, según los primeros testimonios recogidos por la Policía, serían de carácter grave. De acuerdo a los datos a los que accedió Elonce, la víctima sufrió fractura expuesta en tibia y peroné.
El camionero, en tanto, permanecía en el lugar mientras se desarrollaban las actuaciones policiales y judiciales.
Analizan cámaras de seguridad para determinar las causas
Personal de Criminalística y Policía Científica trabajó en la intersección para realizar las pericias correspondientes. El comisario confirmó que se obtuvieron registros de cámaras de seguridad de la zona, que serán incorporados a la investigación.
El siniestro se produjo en un horario de intenso movimiento vehicular, cuando numerosos conductores ingresan a Paraná desde Colonia Avellaneda, Sauce Montrull y otras localidades cercanas.
Debido a las tareas periciales, la circulación hacia el norte por calle Maya permaneció interrumpida durante las primeras horas de la mañana.
“La mano que va hacia el norte por Maya está obstruida porque trabaja Policía Científica. El camión quedó detenido a unos 100 metros de la intersección y no podemos habilitar el tránsito hasta que finalicen las tareas”, explicó Velázquez.
El funcionario señaló que por esa zona circula una importante cantidad de camiones y motocicletas, especialmente durante las primeras horas de la mañana. “No es una zona donde ocurran accidentes habitualmente, pero cuando suceden son graves”, advirtió.