Electrolux cerró su fábrica de Rosario y despidió a 200 trabajadores: acordaron las indemnizaciones

Electrolux cerró su planta en Rosario y despidió a 200 empleados

Electrolux confirmó el cierre definitivo de su planta industrial de Rosario y la desvinculación de unos 200 trabajadores que todavía permanecían en el establecimiento. La decisión quedó formalizada después de un acuerdo alcanzado entre la multinacional y los empleados, horas antes de que finalizara el período de conciliación obligatoria.

El entendimiento se concretó el lunes, según publicó La Capital, y establece que los trabajadores recibirán indemnizaciones calculadas de acuerdo con la legislación laboral anterior, más una compensación adicional equivalente a cinco salarios.

El cierre representa el final de la actividad productiva de la compañía en Rosario, luego de sucesivos recortes que redujeron progresivamente la fabricación de electrodomésticos. En la última etapa, los freezers eran el único producto que continuaba elaborándose en el establecimiento.

Electrolux dejará de fabricar en Rosario y venderá productos importados

La decisión empresarial implica el cese de la producción local, aunque no significa la salida comercial de Electrolux del mercado argentino.

Según la información difundida, la multinacional continuará comercializando sus productos en el país, pero se abastecerá mediante importaciones, en lugar de fabricarlos en la planta rosarina.

Este cambio pone fin a una etapa de actividad industrial vinculada con la fabricación de electrodomésticos de línea blanca, un sector que tiene en Rosario uno de sus principales polos productivos.

La fábrica había atravesado diferentes instancias de reducción de su actividad hasta llegar al cierre definitivo.

Con la desvinculación de los aproximadamente 200 empleados que permanecían en el establecimiento, la compañía concluye su proceso de salida de la producción industrial local.

Qué indemnizaciones recibirán los trabajadores

El acuerdo alcanzado antes del vencimiento de la conciliación obligatoria contempla condiciones específicas para los trabajadores afectados.

De acuerdo con lo informado, las indemnizaciones se calcularán tomando como referencia la legislación laboral anterior, a lo que se sumará una compensación equivalente a cinco salarios adicionales.

La negociación permitió establecer las condiciones económicas de las desvinculaciones, aunque desde el sindicato metalúrgico remarcaron que mantienen su rechazo al cierre de la fábrica.

El entendimiento se produjo cuando estaba por finalizar la instancia de conciliación obligatoria, que había intervenido en el conflicto laboral entre la empresa y sus empleados.

La UOM rechazó el cierre y reclamó que se reactive la producción

El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Rosario, Antonio Donello, expresó su desacuerdo con la decisión de Electrolux y aseguró que el gremio continuará reclamando por la continuidad de la actividad industrial.

“No nos resignamos y seguimos pidiendo la reapertura de la empresa”, manifestó el dirigente sindical.

Donello también cuestionó el avance de las importaciones y reclamó medidas destinadas a fortalecer la producción nacional.

En ese sentido, insistió en que se termine con la política de importaciones que cuestiona el gremio y que se apueste nuevamente por la fabricación de productos en el país.

El planteo sindical se produce en un contexto de dificultades para la industria metalúrgica, especialmente para las empresas vinculadas con la producción de electrodomésticos.

La industria metalúrgica trabaja con baja utilización de su capacidad

El cierre de Electrolux se suma a las dificultades que atraviesa la industria de línea blanca, una actividad con fuerte presencia en Rosario y su región.

Según el último informe mensual de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra) citado en la información, la industria metalúrgica registra una utilización de su capacidad instalada del 40,2%.

Este indicador refleja que una parte importante de la infraestructura productiva del sector permanece sin utilizarse.

En ese escenario, la salida de Electrolux de la fabricación local representa una nueva pérdida de puestos de trabajo industriales y una reducción de la actividad manufacturera en la región.

Conflicto en Nación Servicios por 21 despidos

En paralelo al cierre de Electrolux, otro conflicto laboral se registró en Nación Servicios, donde trabajadores y representantes de la Asociación Bancaria realizaron una protesta por 21 despidos.

La movilización se desarrolló el lunes frente a las instalaciones de la entidad, mientras se realizaban gestiones ante el Ministerio de Trabajo.

Tras una audiencia, las autoridades dispusieron la conciliación obligatoria para intentar encauzar el conflicto.

Desde la Asociación Bancaria reclamaron que la empresa utilice ese período para buscar una solución que permita revertir las desvinculaciones.

El sindicato pidió que se asuma la responsabilidad de encontrar una salida favorable para los trabajadores y preservar los puestos de trabajo afectados.

Reclamos por las prestaciones de la obra social de las Fuerzas Armadas

Otro foco de conflicto se mantiene en la obra social de las Fuerzas Armadas, donde afiliados denuncian dificultades para acceder a prestaciones y medicamentos.

Según los reclamos difundidos, la situación incluye interrupciones en la cobertura, incertidumbre sobre el funcionamiento de farmacias y delegaciones y cuestionamientos por los descuentos de las cuotas que continúan realizándose.

Uno de los casos expuestos es el de Carlos Hugo Martínez, suboficial retirado y afiliado a la obra social desde 1971, quien denunció que su esposa, paciente oncológica, permanece sin tratamiento desde abril.

“Se me descuenta la cuota, como corresponde, rigurosamente todos los meses. No le debo nada a la obra social”, expresó Martínez, quien anticipó que volvería a encadenarse para visibilizar su reclamo.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Rosario acompaña las protestas y responsabiliza al Gobierno nacional por la situación financiera de la institución.

Durante manifestaciones realizadas en septiembre, el secretario general de ATE nacional, Rodolfo Aguiar, sostuvo que la obra social pasó de contar con un superávit de 25.000 millones de pesos al comienzo de la actual gestión a registrar una deuda estimada superior a los 500.000 millones.

Se trata de cifras y responsabilidades señaladas por el dirigente sindical en el marco del conflicto.