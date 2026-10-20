Automotrices bajaron los precios de autos 0 km y ofrecen descuentos: modelos y cuánto se puede ahorrar

En octubre y en medio de un escenario de menor actividad comercial por la venta de autos 0km, distintas automotrices comenzaron a ofrecer precios más competitivos para atraer compradores, con reducciones directas en sus listas oficiales y promociones especiales sobre determinados modelos.

La estrategia alcanza a vehículos de diferentes segmentos y tecnologías. Desde hatchbacks y SUV hasta modelos híbridos, las marcas buscan mejorar sus condiciones comerciales en un momento en el que los consumidores analizan cada vez más las alternativas disponibles antes de concretar una compra.

El movimiento coincide con un mercado que todavía no logra recuperar los niveles del año pasado. Según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), durante septiembre se patentaron 49.814 vehículos, un 11,4% menos que en el mismo período de 2025. En los primeros nueve meses del año, las operaciones acumularon 435.493 unidades, con una contracción interanual del 13%.

Frente a este panorama, algunas compañías optaron por modificar directamente sus precios sugeridos, mientras que otras mantienen los valores de lista, pero ofrecen bonificaciones comerciales que permiten reducir el desembolso final.

Una de las reducciones más importantes corresponde a Renault, que decidió modificar el precio del Arkana E-Tech Hybrid Esprit Alpine, un SUV importado de Corea del Sur equipado con tecnología de hibridación ligera.

Durante septiembre, este modelo tenía un valor de $58.070.000, mientras que en octubre pasó a comercializarse a $53.590.000. La diferencia representa un ahorro de $4.480.000, equivalente a una reducción del 7,7%.

La decisión posiciona al Arkana entre los vehículos con mayores bajas nominales en pesos dentro de las ofertas consideradas.

Por su parte, Peugeot también introdujo modificaciones en su gama, aunque las reducciones se concentraron exclusivamente en dos versiones del 208, uno de los hatchbacks más vendidos del mercado argentino.

El Peugeot 208 Allure Pack T200 pasó de $45.640.000 a $44.890.000, lo que representa una disminución de $750.000, equivalente al 1,6%.

En tanto, el 208 GT T200 redujo su precio de $48.120.000 a $47.420.000, con un ahorro de $700.000, es decir, aproximadamente un 1,5%.

Estas bajas contrastan con el comportamiento del resto de la gama de la automotriz francesa, que registró aumentos durante octubre, mayormente cercanos al 4%.

Honda y MG también ofrecen importantes descuentos

Además de las reducciones aplicadas sobre los precios oficiales, otras automotrices decidieron sostener promociones específicas para mejorar la competitividad de sus vehículos.

Una de ellas es Honda, que mantuvo prácticamente congelados los precios de lista de su gama durante octubre, con la excepción del WR-V, cuyo valor se actualizó a $43.490.000.

Sin embargo, la marca japonesa continúa ofreciendo bonificaciones sobre tres modelos, con descuentos que alcanzan los u$s6.000.

El Honda Civic Advanced Hybrid, que tiene un precio de lista de u$s54.000, se comercializa actualmente a u$s49.900. Esto representa una reducción de u$s4.100, equivalente al 7,6%.

La promoción también alcanza a la Honda CR-V Advanced Hybrid, cuyo valor sugerido es de u$s74.900, pero que durante octubre se ofrece a u$s70.900. En este caso, el ahorro asciende a u$s4.000.

La tercera alternativa corresponde a la Honda CR-V EXL AWD, equipada con motorización naftera. Su precio habitual de u$s70.800 se reduce a u$s64.800, con una bonificación de u$s6.000, equivalente al 8,5%.

La competencia también se intensifica entre las marcas chinas que buscan ampliar su presencia en Argentina.

En este segmento aparece MG, que decidió extender durante octubre las bonificaciones comerciales sobre el ZS Hybrid+, un SUV compacto equipado con tecnología híbrida.

La versión Comfort tiene un precio habitual de u$s27.500, pero se ofrece a u$s26.500, con una reducción de u$s1.000, equivalente al 3,6%.

Por su parte, la variante Luxury pasó de un valor de lista de u$s29.900 a un precio promocional de u$s27.900. La diferencia representa un ahorro de u$s2.000, equivalente al 6,7%.

Con estas promociones, el MG ZS Hybrid+ se presenta como una alternativa para quienes buscan acceder a un vehículo electrificado sin ingresar en los segmentos de mayor precio.

Las ofertas de octubre muestran dos estrategias diferentes dentro del mercado automotor argentino. Por un lado, las reducciones directas de los precios de lista, como las aplicadas por Renault y Peugeot. Por otro, las bonificaciones comerciales que mantienen Honda y MG sobre determinadas versiones.

La diferencia resulta importante para los compradores, ya que una rebaja oficial modifica el valor de referencia del vehículo, mientras que una promoción puede depender de su vigencia, las condiciones comerciales y la disponibilidad de unidades.

En todos los casos, los precios informados corresponden a valores sugeridos o promociones comunicadas por las automotrices. El monto final de la operación puede variar según el concesionario y los gastos adicionales de flete, patentamiento y otros conceptos.

Con un mercado que todavía registra una caída interanual en los patentamientos, la disputa por captar compradores vuelve a trasladarse a los precios. Octubre ofrece así distintas oportunidades para quienes buscan un 0 km, aunque comparar las condiciones de cada operación sigue siendo fundamental para determinar cuánto se puede ahorrar realmente. (Ámbito)