Supermercados reclamaron al Gobierno más controles sobre las billeteras virtuales

Los supermercados reclamaron al Gobierno nacional mayores controles sobre los cobros realizados mediante billeteras virtuales, al considerar que existen diferencias impositivas que perjudican a las grandes cadenas comerciales. El planteo fue presentado este lunes por la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) ante el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo.

La entidad solicitó que el Gobierno interceda ante las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa Fe y La Pampa para que adhieran al Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones en Cuentas de Pago (Sircupa), utilizado para aplicar retenciones del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

Según explicaron desde el sector, la falta de adhesión de esas jurisdicciones genera diferencias entre los comercios que cumplen con los mecanismos de recaudación y aquellos que reciben pagos mediante cuentas virtuales sin estar alcanzados por las mismas retenciones.

La ASU, que representa a las principales cadenas de supermercados y autoservicios del país, sostuvo que la situación genera una competencia desigual entre establecimientos comerciales.

"Queremos evitar la asimetría impositiva y la competencia desleal y que el uso de transferencias y billeteras virtuales no sea una especie de incentivo a la evasión", afirmó Juan Vasco Martínez, director ejecutivo de la asociación.

El representante explicó que las grandes cadenas operan bajo sistemas bancarizados sujetos a controles fiscales y consideró necesario extender mecanismos equivalentes a los comercios que utilizan plataformas digitales para recibir sus cobros.

El pedido estuvo dirigido especialmente a las tres jurisdicciones que todavía no se incorporaron al régimen de retenciones, con el objetivo de establecer condiciones similares para los distintos operadores comerciales.

Cómo funciona el sistema de retenciones

El Sircupa es un mecanismo de recaudación que permite aplicar retenciones a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos sobre determinadas acreditaciones realizadas en cuentas de pago.

Cuando un comercio recibe dinero a través de una billetera virtual, el proveedor del servicio puede actuar como agente de recaudación y descontar un porcentaje de los fondos acreditados, de acuerdo con la situación fiscal del contribuyente.

La retención no const

ituye un impuesto nuevo, sino un anticipo que posteriormente puede computarse al momento de liquidar Ingresos Brutos.

Desde la asociación aclararon que su propuesta no contempla la creación de otro tributo ni un incremento de las alícuotas, sino la aplicación del mismo mecanismo de recaudación en todas las jurisdicciones.

Asimismo, el reclamo no implica que se hayan anunciado nuevos descuentos para todos los usuarios de billeteras virtuales ni modificaciones inmediatas en las promociones que ofrecen las plataformas.

La discusión está centrada en el tratamiento impositivo de los comercios que reciben pagos digitales y en los mecanismos utilizados para recaudar Ingresos Brutos.

La eventual incorporación de Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y La Pampa dependerá de las decisiones que adopten sus respectivas autoridades.