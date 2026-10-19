Concurso preventivo de la empresa Frutafiel: banco reclama $124 millones y conformaron un comité de control

El concurso preventivo de Frutafiel S.A., empresa radicada en General Ramírez, departamento Diamante, registró nuevas actuaciones judiciales vinculadas con reclamos de acreedores y la conformación de un órgano de fiscalización. Entre las novedades se destacó la presentación del Banco Santander Argentina, que reclamó más de 124 millones de pesos, mientras avanzó la organización del Comité Provisorio de Control.

El proceso tramita ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 9 de Paraná, a cargo del juez Ángel Luis Moia. La firma, que cuenta con 44 trabajadores, había solicitado la apertura del concurso el 22 de mayo de 2026, tras manifestar dificultades financieras relacionadas con el incremento de costos, la caída del consumo y las condiciones de acceso al crédito.

Desde entonces, distintos acreedores se incorporaron al expediente con solicitudes de reconocimiento de deudas, publicó Uno. La situación de la compañía quedó bajo seguimiento judicial, con el objetivo de ordenar sus obligaciones y establecer las condiciones para una eventual reestructuración.

Banco Santander reclamó más de $124 millones

Según informó UNO, el Banco Santander Argentina se presentó mediante su apoderado para promover un incidente de verificación tardía de crédito, conforme al artículo 56 de la Ley de Concursos y Quiebras Nº 24.522.

La entidad solicitó el reconocimiento de un crédito quirografario por $124.269.440,68, correspondiente al saldo deudor registrado al 22 de mayo de 2026 en una cuenta corriente bancaria perteneciente a Frutafiel.

La presentación constituyó una solicitud de incorporación del crédito al proceso concursal, por lo que su reconocimiento quedó sujeto a la correspondiente resolución judicial. Los créditos quirografarios son aquellos que no cuentan con garantías especiales ni privilegios legales de cobro.

Conformaron un Comité Provisorio de Control

Otra de las novedades se produjo durante septiembre, cuando el juzgado avanzó en la conformación del Comité Provisorio de Control, previsto en el artículo 260 de la Ley 24.522. El organismo quedó estructurado con representantes de los acreedores y de los trabajadores de la empresa. Según las actuaciones, su integración contempló tres representantes de acreedores y dos de los empleados.

Este comité tiene funciones de fiscalización, información y asesoramiento durante el proceso de reestructuración judicial. Su intervención permite realizar un seguimiento de las actuaciones y representar los intereses de los sectores involucrados.

En su etapa provisoria cumple principalmente tareas consultivas. Posteriormente, el comité definitivo tiene a su cargo el control del cumplimiento del acuerdo preventivo y puede intervenir ante una eventual liquidación por quiebra.

Durante septiembre también se incorporó una comunicación del apoderado de Frutafiel, quien informó que el integrante del directorio René Horacio Fritzler viajaría a Paraguay entre el 12 y el 14 de ese mes.

Frutafiel declaró deudas superiores a $3.818 millones

Al solicitar el concurso preventivo, Frutafiel presentó información sobre su situación patrimonial y detalló activos por $4.016.951.403,18, distribuidos entre bienes corrientes y no corrientes. En tanto, declaró pasivos por $3.818.314.937,18, lo que arrojó un patrimonio neto positivo de $198.636.466, según los valores incluidos en su presentación judicial.

La existencia de un patrimonio neto positivo no impidió que la compañía recurriera al concurso, ya que el procedimiento respondió a las dificultades financieras que manifestó para afrontar sus obligaciones.

La empresa explicó las causas de su crisis financiera

En su presentación, Frutafiel atribuyó parte de sus dificultades al contexto económico posterior a la pandemia y a la pérdida del poder adquisitivo de los consumidores. "El proceso inflacionario por el que atravesó el país en los años posteriores a la pandemia produjo una gran pérdida en el poder adquisitivo de la gente, elevando también los costos de insumos y transporte, reduciendo márgenes", sostuvo la compañía.

También señaló que la reducción del consumo afectó especialmente a sus productos, mientras que los incrementos en las tarifas energéticas y los combustibles profundizaron las dificultades operativas. "La caída del consumo de productos no esenciales afectó los volúmenes de venta, sobre todo en productos no esenciales como los que produce Frutafiel", expresó en el expediente.

Promociones, dificultades crediticias y aportes de capital

La empresa explicó que había implementado promociones en supermercados y cadenas de distribución para sostener las ventas, aunque reconoció que los descuentos redujeron considerablemente sus márgenes de rentabilidad. Asimismo, indicó que las elevadas tasas de interés dificultaron el financiamiento bancario y generaron pérdidas al descontar valores de terceros.

En ese contexto, informó que el presidente de la sociedad y principal accionista había vendido un inmueble personal para realizar un aporte de capital destinado a respaldar un nuevo proyecto comercial. Según manifestó Frutafiel, esa decisión buscó fortalecer la actividad y mejorar sus perspectivas financieras. Sin embargo, las dificultades persistieron y derivaron en la presentación concursal, publicó Uno.

Con los nuevos reclamos de acreedores y la conformación del comité, el proceso judicial continuará con el análisis de las obligaciones de la compañía, mientras se desarrollan las instancias previstas para determinar la viabilidad de una reestructuración.