El riesgo país subió más del 4% y cerró en 675 puntos, el nivel más alto de 2026

El riesgo país argentino aumentó 27 unidades este lunes y alcanzó los 675 puntos básicos, impulsado por la caída de los bonos en dólares. El indicador acumuló un incremento del 11,2% en octubre y se ubicó en su nivel más alto del año.
El riesgo país argentino volvió a subir este lunes 19 de octubre y cerró en 675 puntos básicos, luego de registrar un incremento del 4,2% respecto de la jornada anterior. El indicador elaborado por JPMorgan avanzó 27 unidades desde los 648 puntos del cierre previo, en una rueda marcada por las bajas de los bonos soberanos en dólares y de varias acciones argentinas que cotizan en Nueva York.
Durante las operaciones, el índice llegó a tocar los 678 puntos, su valor más elevado en lo que va de 2026 y de los últimos 12 meses. Para encontrar un registro superior es necesario remontarse a fines de octubre de 2025, cuando había alcanzado los 685 puntos básicos.
Con el resultado de este lunes, el indicador acumuló una suba del 11,2% durante octubre y del 18,2% en lo que va del año. La evolución reflejó un aumento en la percepción de riesgo sobre la deuda argentina, en un contexto de retrocesos de los títulos públicos.
Argentina registró el segundo riesgo país más alto de América Latina
De acuerdo con los valores informados, Argentina se ubicó como el segundo país con mayor riesgo país de América Latina, únicamente por detrás de Venezuela, cuyo indicador alcanzó los 4.179 puntos básicos.
El riesgo país mide la diferencia entre el rendimiento de los bonos de un país y el de los títulos del Tesoro de Estados Unidos considerados de referencia. Su aumento indica que los inversores exigen una mayor rentabilidad para mantener deuda soberana, lo que puede encarecer el acceso al financiamiento internacional.
Consultado durante una conferencia de prensa realizada este lunes, el vocero presidencial, Adrián Ravier, atribuyó el incremento del indicador a "la incertidumbre global". La explicación oficial se produjo en una jornada de retrocesos para los activos financieros argentinos.
Los bonos en dólares registraron nuevas caídas
La suba del riesgo país estuvo acompañada por una disminución en las cotizaciones de los bonos soberanos denominados en dólares, que registraron pérdidas de hasta el 0,75%.
Entre los títulos Globales, el Global 2046 encabezó las bajas, seguido por el Global 2041, que retrocedió un 0,6%, y el Global 2038, que perdió un 0,19%.
Por su parte, los Bonares también finalizaron con resultados negativos. Las caídas alcanzaron el 0,7% en los bonos Bonar 2041 y Bonar 2028, mientras que el Bonar 2038 registró una disminución del 0,68%.
Las acciones argentinas también retrocedieron en Wall Street
La tendencia negativa se extendió a buena parte de las empresas argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York, donde predominaron los descensos durante la primera jornada de la semana, señaló NA.
Entre las principales bajas se destacó Edenor, con una caída del 3,4%, seguida por YPF, que retrocedió un 2,2%. Tenaris y BBVA registraron pérdidas del 2% cada una.
También finalizaron en terreno negativo Telecom, con una disminución del 1,9%, y Banco Galicia, que cayó un 1,7%.