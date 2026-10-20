Las exportaciones crecieron 21,6% y superaron por primera vez los US$10.000 millones

Las exportaciones argentinas superaron por primera vez los US$10.000 millones en septiembre y llevaron el superávit comercial a US$2.976 millones, el segundo más alto de 2026. El resultado combinó un fuerte crecimiento de las ventas externas con una caída de las importaciones.

Los envíos al exterior alcanzaron US$10.036 millones, un 21,6% más que en septiembre de 2025. Las compras a otros países, en tanto, retrocedieron un 2,5% interanual, hasta los US$7.060 millones.

Los datos fueron difundidos este lunes por el INDEC. El saldo de septiembre quedó por debajo únicamente del registrado en mayo, cuando la diferencia entre ventas y compras externas había alcanzado los US$3.450 millones.

Los combustibles lideraron el crecimiento

El principal impulso de las exportaciones provino de los combustibles, con un salto interanual del 89,1%. Dentro del sector energético, el petróleo aumentó un 58,6% y se ubicó como el producto que encabezó los envíos, favorecido por la producción de Vaca Muerta y los precios internacionales.

También crecieron las manufacturas de origen agropecuario, un 16,8%, y las de origen industrial, un 17,5%. En este último grupo se destacaron el oro y el carbonato de litio, que el organismo estadístico incluye en esa clasificación.

Entre las manufacturas agropecuarias sobresalieron los derivados de soja y girasol y las carnes. Además, fueron relevantes las subas de los envíos de maíz y trigo, con Vietnam como uno de los destinos en expansión.

Menores compras de vehículos y bienes de capital

Las caídas más pronunciadas de las importaciones se registraron en vehículos, con un 27,2%, y bienes de capital, con un 10,4%. Medidas en cantidades, también disminuyeron las compras de bienes intermedios, utilizados como insumos para la producción.

El economista jefe de EcoAnalytics, Santiago Casas, explicó a Ámbito que la debilidad de la demanda interna incidió en la reducción del 11,2% de las cantidades importadas. También señaló que la comparación estuvo influida por el adelantamiento de compras externas de septiembre de 2025, ante las expectativas de una depreciación cambiaria.

Sobre las exportaciones, destacó el aporte de los precios y de los mayores volúmenes: “El boom exportador es excepcional y la energía es la gran protagonista. Neuquén, por sí sola, explicó uno de cada diez dólares exportados por el país”. Frente a agosto, las ventas externas crecieron 8,6%, mientras las importaciones avanzaron apenas 0,2%.

El superávit acumulado llegó a US$21.000 millones

En los primeros nueve meses de 2026, el saldo comercial acumuló US$21.000 millones, más de tres veces el resultado del mismo período de 2025. Desde LCG indicaron que el 40% de la mejora se explicó por la reducción del déficit de los sectores ajenos a los principales complejos exportadores, que pasó de US$33.000 millones a US$27.000 millones.

La consultora agregó que el mayor superávit de combustibles y energía explicó alrededor del 27% de la mejora. Ese sector pasó de un saldo favorable de US$5.400 millones en 2025 a US$9.500 millones este año.

Por su parte, Abeceb proyectó un superávit superior a US$26.000 millones para todo 2026, frente a los US$11.320 millones de 2025. Para 2027 espera mayores cantidades exportadas, precios internacionales en baja y una recuperación de las importaciones vinculada con una actividad económica más firme.