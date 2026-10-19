La producción de nuez pecán crece en Entre Ríos y concentra el 45% de la superficie nacional

La producción de nuez pecán en Entre Ríos se consolidó como una actividad con posibilidades de expansión, al concentrar más del 45% de la superficie implantada en Argentina. Así lo destacó Juan Pablo Passini, vicepresidente del Clúster del Pecán, productor y viverista del departamento Concordia, durante una entrevista en el programa Momento de Campo, en la que analizó el crecimiento del cultivo, las oportunidades comerciales y los desafíos para ampliar las exportaciones.

El referente sostuvo que la provincia mantiene una posición destacada dentro de la cadena nacional, tanto por la cantidad de hectáreas cultivadas como por la presencia de viveros, establecimientos de procesamiento y empresas comercializadoras. En ese sentido, afirmó: "El pecán en Entre Ríos brilla", al referirse al desarrollo alcanzado durante las últimas décadas.

Passini explicó que el cultivo se desarrolla en entre 11 y 13 provincias argentinas, aunque Entre Ríos concentra la mayor superficie. Además, señaló que tres de las cinco plantas peladoras de alcance nacional se encuentran en territorio entrerriano, lo que permite avanzar en el agregado de valor y el acondicionamiento del producto.

La producción de nuez pecán suma nuevas hectáreas cada año

El vicepresidente del Clúster del Pecán indicó que la actividad mantiene un crecimiento sostenido en distintas regiones del país. Según detalló, anualmente se incorporan entre 600 y 800 hectáreas destinadas a nuevas plantaciones, impulsadas por productores que buscan diversificar sus establecimientos e inversores interesados en el cultivo.

"Anualmente se crece a tasas de 600-800 hectáreas en todo el país, en diferentes zonas", manifestó Passini. También destacó la vinculación con universidades, instituciones educativas y organismos científicos, que participan en investigaciones, capacitaciones y proyectos de desarrollo tecnológico.

En cuanto a su experiencia empresarial, explicó que Vivero Santa María cuenta con una trayectoria de 80 años y atraviesa su cuarta generación familiar. La firma comenzó a trabajar con nuez pecán en 2004 mediante un convenio de vinculación tecnológica con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que permitió avanzar en la reproducción de material genético. Actualmente, dispone de más de 60 hectáreas implantadas y proyecta incorporar instalaciones para el acopio y procesamiento.

El desafío de aumentar las exportaciones

Passini explicó que la actividad atraviesa una transformación comercial, con el objetivo de dejar de ser un mercado de nicho y alcanzar una mayor escala. En ese proceso, consideró necesario fortalecer la organización entre productores y garantizar estándares de calidad para acceder a compradores internacionales.

"Este es un negocio de volumen, no es un negocio que nadie se va a salvar solo, este es un negocio que necesita cantidad", sostuvo. Además, remarcó que los compradores internacionales requieren continuidad en el abastecimiento, tanto de nuez con cáscara como de producto procesado.

El productor señaló que el asociativismo resulta fundamental para reunir cantidades suficientes, organizar el acopio y mejorar las condiciones comerciales. También consideró necesario trabajar desde el inicio de cada plantación con asesoramiento técnico, selección genética adecuada y planificación económica.

Abel Pintos y su vínculo con la producción de pecán

Durante la entrevista, Passini también se refirió a la participación del cantante Abel Pintos en la actividad pecanera. Explicó que el artista se acercó al vivero para conocer las características del cultivo y posteriormente desarrolló sus propios proyectos.

"Quiso sumarse al cultivo, tocó las puertas del vivero y a partir de ahí nació una afinidad, un compañerismo, un contacto", relató sobre el vínculo que comenzó con el músico.

Según explicó, Pintos se desempeña como embajador nacional del pecán y cuenta con plantaciones en Argentina. Además, desarrolló un establecimiento denominado campo escuela, vinculado con el aprendizaje sobre el cultivo y su dimensión ambiental y social.

Un simposio internacional reunirá a productores e investigadores

Otro de los temas abordados fue la realización del cuarto Simposio Sudamericano de Pecán, que se desarrollará los días 28, 29 y 30 de octubre en Tucumán y Catamarca. Será la primera edición organizada en Argentina, después de dos encuentros realizados en Brasil y uno en Uruguay.

"Es la primera vez que se va a hacer el simposio en Argentina", destacó Passini. El encuentro contará con la participación de investigadores, productores, empresas, instituciones y especialistas de distintos países, entre ellos Estados Unidos, México y Uruguay.

La actividad estará organizada mediante la articulación de organismos técnicos de Argentina, Brasil y Uruguay, entre ellos el INTA, Embrapa y el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria uruguayo. También se desarrollará de manera simultánea la convención anual de la cámara del sector.

Passini explicó que el objetivo será promover el intercambio de conocimientos científicos, tecnológicos y productivos, además de abordar nuevas tendencias de investigación, mejoramiento genético, productividad y comercialización. El encuentro permitirá fortalecer los vínculos internacionales y avanzar en el desarrollo de la cadena pecanera argentina.