Apyme lanzó una campaña para visibilizar la crisis en el sector y el cierre de comercios

La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) puso en marcha una campaña nacional para visibilizar la situación que atraviesan las pequeñas y medianas empresas. Bajo la consigna “Las pymes no soportamos este modelo económico”, la organización comenzó a colocar carteles en locales comerciales que cerraron sus puertas, una iniciativa que también se desarrolla en Paraná.

Alfredo Caíno, secretario de la comisión directiva de Apyme Paraná, explicó a Elonce que la propuesta busca mostrar las consecuencias de la caída del consumo y las dificultades que enfrentan los comercios, las industrias y las empresas vinculadas con la construcción.

Alfredo Caíno.

“Colocamos carteles en locales de la zona céntrica que quedaron desocupados porque no pudieron sostener su actividad. Básicamente, no hay ventas porque el mercado interno está profundamente deteriorado”, sostuvo.

Advierten sobre el cierre de empresas y la pérdida de empleos

Caíno relacionó la situación del sector con la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, las jubilaciones y el aumento del desempleo.

Según indicó, datos oficiales reflejan un incremento del 30% en la cantidad de trabajadores que recurrieron a la prestación por desempleo entre enero y septiembre de 2026, en comparación con el mismo período del año anterior.

“Son trabajadores que perdieron su empleo en el comercio, la industria y la construcción. Esta situación muestra las consecuencias de un mercado interno que no funciona”, expresó.

El dirigente también mencionó que, según las cifras que maneja la entidad, unas 32.000 pequeñas y medianas empresas cerraron desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei.

En ese sentido, cuestionó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y consideró que sus beneficios no se traducen en una recuperación de la actividad de las pymes.

La caída del consumo y los costos que enfrentan las pymes

Como ejemplo de la retracción comercial, Caíno mencionó las ventas por el Día de la Madre, que registraron una disminución interanual del 1,4%, según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

“Cuando la gente no tiene plata, porque los salarios perdieron poder adquisitivo y hay desocupación, todo se refleja en el mercado interno. No hay dinero para consumir”, afirmó.

También señaló que numerosas familias recurren al financiamiento mediante tarjetas de crédito, préstamos y ayuda de allegados para afrontar sus gastos habituales.

“El mercado interno está muy deteriorado y no vemos una perspectiva rápida de recomposición. A eso se suma la importación de productos, que afecta a la industria nacional. Las pymes comerciales, de servicios y productivas nos quedamos sin mercado para vender”, manifestó.

Apyme lleva adelante una campaña nacional para visibilizar la crisis en el sector

Respecto de los costos, el representante de Apyme advirtió sobre los aumentos en los servicios de electricidad, internet y materias primas, que, según sostuvo, superaron la evolución general de los precios.

“Internet es una herramienta fundamental para trabajar y aumenta ampliamente por encima de la inflación. Lo mismo ocurre con la electricidad y con insumos que proveen empresas concentradas”, señaló.

Para Caíno, el problema se profundiza cuando las empresas no cuentan con un volumen de ventas suficiente para afrontar sus obligaciones.

“Cuando existe un mercado interno que permite un movimiento permanente, los costos se pueden absorber. En este momento, cualquier gasto nos deja expuestos a no poder pagar”, explicó.

Críticas al modelo económico y un llamado a los empresarios

Durante la entrevista, Caíno cuestionó la orientación de la política económica nacional y sostuvo que la apertura de importaciones perjudica a la producción local.

El dirigente comparó las medidas actuales con las implementadas durante anteriores gobiernos y planteó que otros países desarrollan políticas de protección y promoción de sus industrias.

“En Estados Unidos, Europa y China protegen sus industrias para que puedan competir internacionalmente. Acá se está haciendo lo contrario”, opinó.

Finalmente, convocó a los pequeños y medianos empresarios a participar de las organizaciones que representan al sector y defender políticas destinadas a recuperar la producción y el consumo.

“Tenemos que convocarnos, participar y tomar conciencia de las medidas concretas que adopta cada gobierno. Debemos trabajar para fortalecernos y defender un mercado interno que funcione”, expresó.

En esa línea, consideró necesario que el Estado tenga un papel activo en el desarrollo productivo y promueva una distribución más equitativa de los ingresos.

“Queremos una política en la que el Estado juegue a favor del desarrollo independiente, con un mercado nacional fuerte y una distribución justa para todos los argentinos”, concluyó Caíno ante Elonce.