La industria metalúrgica profundizó su caída: septiembre cerró con una baja del 3,3%

La industria metalúrgica retrocedió un 3,3% interanual en septiembre y profundizó la contracción acumulada durante 2026. Aunque la producción mejoró un 2,5% respecto de agosto, el balance de los primeros nueve meses muestra una caída del 5,3%.

La utilización de la capacidad instalada se ubicó en 40,2%, después de disminuir 4,3 puntos porcentuales frente a septiembre del año pasado. El dato refleja que cerca de seis de cada diez unidades de capacidad productiva permanecieron sin utilizar.

Los resultados corresponden al informe de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA). “Este nivel configura el registro más bajo para un septiembre en la serie disponible desde 2016”, señaló la entidad sobre el uso de las instalaciones.

La mejora mensual no revierte la caída acumulada

El aumento frente a agosto no alcanzó para modificar el resultado negativo de la industria metalúrgica en la comparación anual. Desde ADIMRA advirtieron que la actividad continúa condicionada por la debilidad de los pedidos y la postergación de decisiones de inversión.

“La actividad metalúrgica continúa sin mostrar señales de recuperación”, sostuvo el presidente de la asociación, Elio Del Re. El dirigente vinculó ese escenario con una menor demanda y contratación de equipos.

“La debilidad de la demanda, la postergación de inversiones y la menor contratación de equipos se reflejan en una utilización de la capacidad instalada de apenas el 40%, evidenciando las dificultades que atraviesan las empresas del sector”, expresó.

Fundición y carrocerías, entre los rubros más afectados

Los mayores retrocesos informados se registraron en fundición, con un 8,8%, y carrocerías y remolques, con un 7,6%. También cayó la producción de bienes de capital, un 4,4%, y de equipamiento médico, un 3,3%.

El relevamiento mostró además bajas en maquinaria agrícola, del 2,5%; equipos y aparatos eléctricos, del 2,3%; y otros productos de metal, del 1,3%. Las dificultades alcanzaron así a distintas actividades de la industria metalúrgica.

En el plano territorial, Entre Ríos registró una caída del 5,5%, la más pronunciada entre las principales provincias metalúrgicas relevadas. Le siguieron Córdoba, con un 4,6%; Buenos Aires, con un 3,7%; Santa Fe, con un 2,3%; y Mendoza, con un 1,1%.

Empleo, expectativas y el reclamo por las inversiones

El empleo del sector disminuyó un 1,9% interanual. Para el próximo trimestre, el 45,2% de las empresas no espera aumentar su producción, según las respuestas recogidas por ADIMRA.

Del Re destacó la capacidad de las firmas nacionales para participar en proyectos de energía y minería. “Tenemos empresas, tecnología y recursos humanos preparados para integrarse a esas cadenas de valor”, afirmó, al reclamar que las inversiones también generen oportunidades para los proveedores locales.

“El desafío es lograr que las nuevas inversiones no sólo impulsen sectores estratégicos, sino que también traccionen a la industria nacional, multipliquen las oportunidades productivas y generen empleo de calidad en todo el país”, concluyó el titular de ADIMRA.