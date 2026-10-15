La industria utilizó apenas el 58,5% de su capacidad instalada en agosto

La utilización de la capacidad instalada en la industria argentina alcanzó el 58,5% en agosto de 2026, por debajo del 59,6% registrado durante el mismo mes del año anterior, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El indicador reflejó que el sector manufacturero mantuvo sin utilizar el 41,5% de su capacidad productiva.

El dato representó una caída interanual de 1,1 puntos porcentuales, aunque mostró una leve recuperación respecto de julio, cuando la utilización había sido del 58,2%. De esta manera, la industria mejoró 0,3 puntos porcentuales en la comparación mensual, pero continuó por debajo de los niveles de 2025.

Durante los primeros ocho meses del año, el indicador presentó fluctuaciones. Comenzó enero en el 53,9%, avanzó al 54,6% en febrero y alcanzó el 59,8% en marzo. En abril llegó al 59,9%, mientras que en mayo descendió al 58,3%, en junio se ubicó en el 59,1% y en julio retrocedió al 58,2%.

Metalmecánica y automotrices, entre los sectores más afectados

La industria metalmecánica registró uno de los niveles más bajos de utilización de su capacidad instalada, con apenas el 35,9%, frente al 44,6% de agosto de 2025. La disminución estuvo vinculada principalmente con la menor fabricación de maquinaria agropecuaria y electrodomésticos.

#DatoINDEC La industria utilizó 58,5% de su capacidad instalada durante agosto de 2026 https://t.co/a7xqLCCm07 https://t.co/REzrkmSHt1 — INDEC Argentina (@INDECArgentina) October 15, 2026

Según el Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI manufacturero), la producción de maquinaria agropecuaria cayó un 37,9% interanual, mientras que la fabricación de aparatos de uso doméstico disminuyó un 28%.

Por su parte, la industria automotriz utilizó el 46,2% de su capacidad instalada, frente al 53,3% registrado un año antes. La caída estuvo relacionada con una menor cantidad de vehículos fabricados por las terminales automotrices.

Los productos minerales no metálicos también registraron una disminución, al pasar del 58,5% al 54,5%. El INDEC atribuyó esta variación principalmente a una menor producción de cemento y vidrio.

Los rubros que funcionaron por debajo del promedio

Además de la metalmecánica y la industria automotriz, otras actividades manufactureras registraron niveles de utilización inferiores al promedio general.

Entre ellas se encontraron los productos de caucho y plástico, con el 40,9%; los productos del tabaco, con el 44,4%; y los textiles, con el 44,6%.

También se ubicó por debajo del promedio el sector de edición e impresión, que utilizó el 53,4% de su capacidad instalada.

Estos resultados reflejaron diferencias significativas entre las distintas ramas industriales, con actividades que operaron por debajo de la mitad de su capacidad productiva.

La refinación de petróleo lideró la utilización industrial

En contraste con los sectores que registraron caídas, la refinación de petróleo alcanzó una utilización del 88,8%, por encima del 86,1% correspondiente a agosto de 2025.

El incremento estuvo relacionado con un mayor procesamiento de petróleo crudo y convirtió a esta actividad en la de mayor utilización de capacidad instalada entre los sectores relevados, publicó MDZ.

Las industrias metálicas básicas también se ubicaron entre los rubros de mayor actividad, con un nivel del 70,1%.

Por su parte, la elaboración de sustancias y productos químicos alcanzó el 65,2%, frente al 60,1% registrado un año antes. La mejora respondió principalmente al crecimiento de la fabricación de detergentes y jabones, cuya producción aumentó un 6% interanual.

El sector de papel y cartón también superó el promedio industrial, con una utilización del 61,3%.

La producción de alimentos también mostró una caída

La industria de alimentos y bebidas registró una utilización de su capacidad instalada del 66,4%, levemente inferior al 66,6% de agosto de 2025.

Según el INDEC, esta disminución estuvo vinculada principalmente con la menor producción de carne vacuna, que presentó una caída interanual del 8,1%.

A su vez, de acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, el volumen de carne bovina destinado al mercado interno disminuyó un 13,2% interanual, medido a través del consumo aparente.

De esta manera, los datos oficiales mostraron que la industria argentina continuó con niveles de utilización inferiores a los del año anterior, aunque con diferencias importantes entre los sectores productivos.