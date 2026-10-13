Anses: cuánto cobrarán AUH, AUE, SUAF, jubilaciones y pensiones en noviembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un aumento del 1,9% en noviembre de 2026 para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informara este martes que la inflación de septiembre alcanzó ese porcentaje. Con la actualización, la jubilación mínima llegará a $444.027,73, sin incluir el bono extraordinario que el Gobierno suele otorgar a los beneficiarios de menores ingresos.

El incremento alcanzará a jubilados, pensionados, titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y beneficiarios de asignaciones como la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y las prestaciones del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

La actualización se aplicará mediante la fórmula de movilidad establecida por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 274/2024, que vincula los haberes previsionales con la evolución mensual de los precios. El mecanismo utiliza como referencia el índice de inflación registrado dos meses antes, por lo que el dato de septiembre determinará los pagos de noviembre.

Cuánto cobrarán los jubilados y pensionados en noviembre

Con el incremento del 1,9%, los principales haberes previsionales tendrán nuevos valores durante el penúltimo mes del año. Los importes corresponden a las prestaciones básicas, sin considerar el eventual pago del bono de refuerzo.

Jubilación mínima: $444.027,73.

Jubilación máxima: $2.989.061,80.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $355.222,19.

Pensiones No Contributivas (PNC): $310.819,42.

Prestación Básica Universal (PBU): $203.122,42.

La jubilación mínima constituye el piso del sistema previsional argentino, mientras que el haber máximo corresponde a quienes alcanzaron las remuneraciones y aportes más elevados contemplados por el régimen.

Por su parte, la PUAM equivale al 80% de la jubilación mínima y está destinada a personas de 65 años o más que cumplen los requisitos establecidos. Las Pensiones No Contributivas comprenden distintas prestaciones destinadas a sectores específicos de la población.

Qué pasará con el bono de $70.000 para jubilados

Una de las principales dudas para noviembre está relacionada con la continuidad del bono extraordinario de $70.000, que el Gobierno nacional viene otorgando a jubilados y pensionados de menores ingresos.

Hasta el momento, el Poder Ejecutivo no confirmó oficialmente si mantendrá ese refuerzo durante noviembre. A diferencia de los haberes previsionales, el bono no se actualiza mediante la fórmula de movilidad y requiere una decisión específica del Gobierno.

En caso de ratificarse el mismo importe, los jubilados que cobran la mínima recibirán un total de $514.027,73, compuesto por los $444.027,73 del haber mensual y los $70.000 adicionales. El refuerzo también podría alcanzar, según las condiciones que se establezcan, a pensionados y titulares de prestaciones no contributivas.

Cuánto cobrarán AUH, AUE y SUAF en noviembre

El incremento del 1,9% también alcanzará a las asignaciones familiares que paga ANSES. Estas prestaciones se actualizan mediante el mismo mecanismo de movilidad utilizado para las jubilaciones.

Asignación Universal por Hijo (AUH): $159.563,17.

Asignación por Embarazo (AUE): $159.563,17.

SUAF por hijo, primer escalón: $79.791,78.

En el caso de la AUH, ANSES paga mensualmente el 80% del valor de la asignación, mientras que el 20% restante se retiene hasta la presentación de la Libreta AUH, que acredita los controles sanitarios y la escolaridad correspondientes.

De esta manera, sobre el monto informado de $159.563,17, el pago mensual directo sería de aproximadamente $127.650,54 por hijo, mientras que los $31.912,63 restantes quedarían sujetos al mecanismo de retención establecido.

Quiénes reciben las asignaciones familiares

La Asignación Universal por Hijo está destinada principalmente a familias cuyos adultos responsables se encuentran desocupados, trabajan en la economía informal o pertenecen a otros grupos contemplados por la normativa vigente.

La Asignación por Embarazo para Protección Social, en tanto, acompaña a personas gestantes que cumplen los requisitos del programa. Se otorga desde la semana 12 de embarazo y busca contribuir al acceso a los controles de salud durante la gestación.

Por otra parte, el sistema SUAF está dirigido a trabajadores registrados y otros beneficiarios comprendidos en el régimen de asignaciones familiares. Los importes varían según los ingresos del grupo familiar y los límites establecidos por ANSES.

Cómo se calcula el aumento mensual de ANSES

La fórmula de movilidad previsional establecida por el DNU 274/2024 dispone que las jubilaciones, pensiones y asignaciones se actualicen mensualmente de acuerdo con la inflación informada por el INDEC.

El sistema reemplazó el mecanismo anterior, que contemplaba variables vinculadas con la recaudación y la evolución de los salarios. Con el esquema vigente, los incrementos se calculan a partir del Índice de Precios al Consumidor correspondiente a dos meses anteriores.

Así, la inflación de septiembre, que fue del 1,9% y registró una variación interanual del 33,4%, determinará los nuevos valores de noviembre. La actualización de los haberes será automática, mientras que la eventual continuidad del bono extraordinario dependerá de una confirmación oficial.