Una familia necesitó más de $1,6 millones para no ser pobre en septiembre: cuánto para no ser indigente

La Canasta Básica Total (CBT), que determina la línea de pobreza en Argentina, aumentó un 1,7% durante septiembre de 2026. Según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), una familia de cuatro integrantes necesitó ingresos mensuales de $1.632.504,69 para no ser considerada pobre, mientras que requirió $738.689,90 para superar el umbral de indigencia.

El organismo estadístico precisó que la CBT acumuló un incremento del 24,7% durante los primeros nueve meses del año y registró una variación interanual del 38,7%. El aumento mensual se ubicó 0,2 puntos porcentuales por debajo de la inflación general de septiembre, que fue del 1,9%.

Por su parte, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que establece el ingreso mínimo necesario para cubrir las necesidades alimentarias esenciales, también aumentó un 1,7% mensual. En lo que transcurrió de 2026 acumuló una suba del 25,3%, mientras que el incremento de los últimos 12 meses alcanzó el 40%.

Cuánto necesitó una familia para no ser pobre en septiembre

El INDEC detalló los ingresos mínimos que debieron reunir los hogares, según su cantidad de integrantes, para superar la línea de pobreza durante septiembre.

En el caso de una persona que vivía sola, el ingreso necesario para no ser pobre fue de $528.318,67. Para un hogar de tres integrantes, compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61, el monto ascendió a $1.299.663,93.

#DatoINDEC Un hogar de cuatro integrantes necesitó $1.632.505 para superar el umbral de pobreza en septiembre de 2026: 1,7% más que el mes previo https://t.co/yPSQfrud8L https://t.co/fsL5AoJJUz — INDEC Argentina (@INDECArgentina) October 13, 2026

Por su parte, una familia de cuatro personas, integrada por un hombre de 35 años, una mujer de 31 y dos hijos de seis y ocho años, necesitó $1.632.504,69 mensuales para cubrir la totalidad de los bienes y servicios contemplados en la canasta básica.

En tanto, para un hogar de cinco integrantes, conformado por una pareja de 30 años y tres hijos de cinco, tres y un año, el ingreso mínimo requerido fue de $1.717.035,68.

Cuánto se necesitó para no caer en la indigencia

La Canasta Básica Alimentaria, que contempla exclusivamente los alimentos indispensables para cubrir los requerimientos nutricionales mínimos, también registró una actualización del 1,7%.

De acuerdo con los datos oficiales, una persona necesitó $239.058,22 durante septiembre para no ser considerada indigente. En el caso de una familia de tres integrantes, el ingreso mínimo necesario para adquirir los alimentos esenciales fue de $588.083,22.

Para los hogares conformados por cuatro personas, el valor de la canasta alimentaria alcanzó los $738.689,90, mientras que una familia de cinco integrantes requirió $776.939,22 para superar la línea de indigencia.

De esta manera, una familia tipo de cuatro integrantes necesitó casi $739.000 mensuales solamente para cubrir su alimentación básica, sin considerar otros gastos esenciales como vivienda, transporte, vestimenta, educación o servicios.

La evolución de las canastas y la inflación

El incremento del 1,7% registrado tanto en la CBT como en la CBA quedó por debajo de la variación del rubro alimentos y bebidas no alcohólicas del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que alcanzó el 2% durante septiembre.

Según el INDEC, esa división fue la que tuvo mayor incidencia en la inflación de todas las regiones del país, con excepción del Gran Buenos Aires, donde el principal impacto correspondió a vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

Los datos reflejaron que, pese a ubicarse por debajo de la inflación general durante septiembre, las canastas básicas acumularon incrementos superiores al 24% en los primeros nueve meses del año.

La diferencia entre ambos indicadores radicó en los gastos considerados: mientras que la CBA contempló exclusivamente los alimentos esenciales, la CBT incorporó otros bienes y servicios necesarios para determinar el umbral de pobreza.