El camión fue impactado por el auto.

Un choque entre un auto y un camión cerealero en la Autovía Nacional 14 dejó dos personas lesionadas este viernes. El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 25, en la zona de Dársena, sobre el carril con sentido Buenos Aires-Entre Ríos.

Según informaron los Bomberos Voluntarios de Ceibas, el camión Mercedes Benz con acoplado ingresaba a la autovía desde un retorno cuando fue impactado en su parte posterior por un Chevrolet Astra.

El conductor del vehículo de carga, oriundo de Gualeguaychú, resultó ileso.

Viajaban desde Buenos Aires hacia Paraguay

En el auto se trasladaban cinco personas, cuatro adultos y un menor, que habían partido desde La Plata, provincia de Buenos Aires, con destino a Paraguay.

Como consecuencia del impacto, dos de los ocupantes sufrieron lesiones menores y fueron asistidos y trasladados por una ambulancia del Hospital Centenario de Gualeguaychú.

Los bomberos realizaron tareas de prevención, seguridad y limpieza de la calzada.

En el operativo también intervinieron efectivos de Gendarmería Nacional de Ceibas, Policía Caminera de Gualeguaychú, Policía de Perdices y personal de Autovía del Mercosur.