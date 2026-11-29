Encontraron en Paraná a Cristian Gabriel Romero, un joven de 27 años, oriundo de la localidad entrerriana de Bovril, que era buscado desde hacía casi dos semanas. Había sido visto por última vez el pasado 16 de noviembre en Sunchales, provincia de Santa Fe.

De acuerdo con la información difundida, efectivos policiales localizaron al joven en situación de calle en la capital entrerriana.

Tras confirmar su identidad, los uniformados procedieron a resguardarlo, en cumplimiento de las medidas judiciales dispuestas en el marco de la búsqueda.

Sus padres viajaron a Paraná para reencontrarse con él

Al conocer la noticia, sus padres, Ana María Villalba y José Luis Romero, emprendieron viaje hacia la capital provincial para reencontrarse con su hijo.

El hallazgo puso fin a casi dos semanas de incertidumbre para sus familiares y allegados, quienes aguardaban novedades sobre su paradero desde el 16 de noviembre.

Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre las circunstancias en las que el joven llegó a Paraná.