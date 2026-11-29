El río Paraná registra una nueva tendencia creciente en Itatí, Corrientes, donde la última medición informada alcanzó los 6,37 metros. El avance del agua afecta sectores del paseo costero y áreas bajas de la localidad.

Las imágenes nocturnas muestran espacios públicos alcanzados por la creciente. Entre los lugares afectados aparecen sectores ribereños del barrio Ibiray, que suelen registrar las primeras consecuencias cuando sube el nivel.

La información difundida este domingo 29 de noviembre da cuenta de un nuevo repunte, poco más de un mes después de otra crecida importante. En aquel episodio, la altura frente a Itatí llegó a un máximo de 8,32 metros.

El descenso continúa en la capital entrerriana

La situación en Itatí no implica que el río Paraná esté creciendo simultáneamente en todos los puertos. En la capital entrerriana, el registro de Prefectura Naval Argentina del sábado 28 fue de 5,44 metros, con tendencia descendente.

Esa medición representó una baja de 25 centímetros respecto del sábado anterior, cuando se ubicaba en 5,69 metros. Sin embargo, permanecía por encima del nivel de evacuación local, establecido en cinco metros.

Según las proyecciones del Instituto Nacional del Agua (INA), la altura podría descender a 5,40 metros el 1° de diciembre y a 5,35 metros el día 8. Son estimaciones sujetas a la evolución de los caudales y las precipitaciones.

Qué prevé el INA para los distintos tramos

Para el sector Santa Fe-Paraná, el organismo anticipó un descenso gradual durante los siguientes siete días. Luego, los niveles tenderían a estabilizarse, aunque todavía por encima de los valores habituales para la época.

En La Paz, donde el sábado se registraron 5,97 metros, las proyecciones señalaron 5,89 metros para el 1° de diciembre y 5,94 metros para el día 8. Ambas referencias superarían la marca de alerta de 5,80 metros.

El informe también advirtió sobre la posibilidad de aproximaciones a los niveles de evacuación en Reconquista y La Paz en un plazo de siete a doce días. La persistencia de condiciones húmedas en las áreas generadoras de caudal podría prolongar la permanencia de aguas altas.

Continúa la asistencia a las familias afectadas

El relevamiento de Defensa Civil de Entre Ríos difundido el sábado contabilizó 12 personas alojadas en el punto de evacuación de Miradores de Bajada Grande, en Paraná. También informó 50 familias autoevacuadas y 62 personas aisladas en la ciudad.

En otras localidades persistían situaciones vinculadas con la creciente. La Paz tenía una familia evacuada y nueve autoevacuadas; en Las Cuevas había seis familias autoevacuadas y 15 aisladas, mientras que Victoria registraba 25 personas autoevacuadas.

Ante los diferentes comportamientos del río Paraná, las autoridades mantienen el monitoreo de las alturas y los pronósticos. En Itatí, recomendaron evitar los sectores anegados o con poca visibilidad y seguir las actualizaciones oficiales.