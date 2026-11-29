Comprar una consola de videojuegos en Argentina exige revisar diferencias entre marcas, versiones y modalidades de pago. En las opciones relevadas para el cierre de 2026, hay equipos por debajo del millón de pesos y modelos de mayor potencia que se acercan a los $2,8 millones.

Xbox, PlayStation y Nintendo ofrecen alternativas con distintas capacidades de almacenamiento y acceso a juegos físicos o digitales. Para las compras de las Fiestas, también conviene calcular el gasto posterior en títulos, accesorios y suscripciones.

Los valores de referencia del relevamiento muestran diferencias importantes entre comercios y formas de pago. Por eso, los importes deben compararse sobre la misma versión y verificarse al momento de concretar la operación.

Xbox: modelos desde menos de un millón de pesos

La Xbox Series S de 512 GB, exclusivamente digital, aparece entre $727.925 y $994.560, aunque algunas listas de financiación superan los $1.180.000. La versión de 1 TB ronda entre $1.100.750 y $1.528.122 al contado o por transferencia, con referencias de lista cercanas a $1.697.913.

La Xbox Series X Digital de 1 TB se ofrece entre $1.699.200 y $2.242.573. Para la variante con lectora de discos y la misma capacidad, los valores relevados van desde $1.795.200 hasta $2.297.999 en un solo pago.

La elección entre Series S y Series X implica considerar almacenamiento y rendimiento, además del presupuesto. También corresponde evaluar el costo de los videojuegos y de servicios como Game Pass, cuya suscripción representa un gasto adicional.

PlayStation 5: cuánto cuestan las versiones Slim y Pro

La PS5 Slim Digital tiene una referencia de lista de $1.699.999 y ofertas desde $1.385.999 al contado o por transferencia. Los paquetes con Astro Bot y Gran Turismo 7 oscilan entre $1.699.999 y $1.999.999.

La PS5 Slim con lectora y almacenamiento de 1 TB ronda los $1.919.999 de lista, con propuestas desde $1.539.900 por pago inmediato. Los combos con juegos incluidos pueden alcanzar los $2.099.999.

La PS5 Pro Digital de 2 TB tiene un precio sugerido de $2.714.999 y ofertas entre $2.119.600 y $2.530.000. Es la alternativa de mayor potencia de esta selección de Sony e incorpora el sistema de reescalado PSSR.

Nintendo y las condiciones que conviene revisar antes de pagar

La Nintendo Switch OLED con Super Mario Bros. Wonder aparece entre $880.999 y $1.059.999. La Switch 2 de 256 GB presenta referencias de entre $1.056.000 y $1.749.999, por lo que es importante comprobar el contenido del paquete, la garantía y las condiciones del vendedor.

Los descuentos por contado o transferencia pueden ubicarse entre el 15% y el 20%, mientras que los planes de 12 a 18 cuotas sin interés suelen partir del precio pleno. La comparación debe incluir el total financiado, el envío y los requisitos de cada promoción.

Antes de elegir, conviene revisar si la consola admite videojuegos físicos, cuánto almacenamiento ofrece y qué títulos incluye. Las versiones con lectora permiten comprar discos usados o intercambiarlos, mientras que las exclusivamente digitales dependen de las opciones de sus tiendas habilitadas.