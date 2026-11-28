Ciclista venció a Olimpia por 63-49 en el estadio Juan Baglietto e igualó 1-1 la serie de cuartos de final del Torneo Clausura de la Asociación Paranaense de Básquet. El pase a semifinales se definirá en un tercer encuentro.
Ciclista venció a Olimpia por 63-49 en el segundo encuentro de los cuartos de final del Torneo Clausura “Orlando ‘Chungo’ Butta” de Primera A, organizado por la Asociación Paranaense de Básquet (APB). Con este resultado, el Verde igualó la serie 1-1 y forzó un tercer partido.
El conjunto local se recuperó de la derrota sufrida en el primer compromiso de los playoffs, cuando cayó por 78-75 en tiempo suplementario. En esta oportunidad, se impuso en el estadio Juan Baglietto por 14 puntos de diferencia.
Eliseo Cassano fue el máximo anotador de Ciclista con 15 unidades, seguido por Tobías Caraballo, con 11, y Francisco Bogado, con 10. Además, Pablo Bogado aportó siete puntos y 11 rebotes.
La clasificación se definirá en un tercer partido
Por el lado de Olimpia, Nicolás Agasse fue el jugador más destacado en ofensiva y terminó como goleador del encuentro, con 20 puntos.
Tras la victoria del Verde, la serie quedó abierta y tendrá su definición en el estadio Humberto Pietranera, donde el Azulgrana volverá a contar con la localía.
Ambos equipos disputarán el tercer y último compromiso de los cuartos de final, en el que estará en juego un boleto a las semifinales del Torneo Clausura.