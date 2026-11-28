El Pincha cayó 1 a 0 en el estadio Centenario de Montevideo y no pudo quedarse con el título continental. Tras el partido, las redes sociales se llenaron de bromas y cargadas sobre el resultado, Ramón Sosa, Marcos Rojo y otros protagonistas de la definición.
La derrota de Estudiantes de La Plata ante Palmeiras en la final de la Copa Libertadores 2026 no tardó en generar repercusiones en las redes sociales. El equipo argentino perdió 1 a 0 en el estadio Centenario de Montevideo y se quedó sin la posibilidad de conquistar el certamen continental.
Como suele ocurrir después de los partidos decisivos, los usuarios apelaron al humor para comentar los momentos más destacados del encuentro. Los memes hicieron referencia al desarrollo del partido, las situaciones polémicas y algunos de los protagonistas de la final.
Ramón Sosa, Marcos Rojo y las cargadas en las redes
Uno de los principales blancos de las bromas fue Ramón Sosa, autor del único gol de Palmeiras. El delantero paraguayo tuvo un paso por Gimnasia y Esgrima La Plata, clásico rival de Estudiantes, durante 2022. Ese antecedente fue aprovechado por los usuarios para multiplicar las cargadas contra el Pincha.
También hubo referencias a Marcos Rojo, quien no pudo levantar el trofeo continental con el conjunto platense. Su pasado en Boca y su participación en la final alimentaron las publicaciones de los hinchas de otros equipos.
Otro de los temas que apareció en las redes fue el cruce entre Juan Sebastián Verón y Claudio «Chiqui» Tapia durante la ceremonia de premiación, donde el saludo entre ambos fue interpretado como frío y distante.
Las situaciones de la final que se convirtieron en memes
El humor también estuvo presente durante el desarrollo del encuentro. El primer tiempo, marcado por las interrupciones, los roces y las pocas situaciones de peligro, fue motivo de bromas entre los usuarios.
Incluso, el show musical del entretiempo y el inconveniente que protagonizó la cámara aérea durante la ceremonia previa al partido quedaron entre los momentos más comentados.
Tras el gol de Sosa, las publicaciones se multiplicaron y reflejaron las distintas reacciones de los hinchas argentinos y brasileños.
A continuación, algunos de los memes y las reacciones que dejó en las redes sociales la derrota de Estudiantes ante Palmeiras en la final de la Copa Libertadores 2026.