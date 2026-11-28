Un incendio provocó importantes daños en una vivienda de Concepción del Uruguay, ubicada en la intersección de bulevar Díaz Vélez y 8 de Junio. Cuando llegaron los Bomberos Voluntarios, el fuego estaba generalizado y la propietaria, una persona mayor, ya había sido auxiliada por vecinos, publicó La Pirámide.

Créditos: Daniel Deganutti

Debido a la magnitud del siniestro y al riesgo de que las llamas se propagaran hacia las construcciones linderas, se solicitó apoyo y concurrieron dos autobombas y un camión cisterna. También participaron efectivos de guardia, bomberos que estaban de franco y refuerzos del cuartel.

Pérdidas totales y riesgo de derrumbe

Las tareas de extinción se vieron condicionadas por la intensidad del fuego y la gran cantidad de materiales acumulados en espacios reducidos. Según se informó, las pérdidas materiales en la vivienda fueron totales.

Créditos: Daniel Deganutti

Además, los bomberos debieron intervenir sobre una de las paredes de la propiedad, que presentaba riesgo de derrumbe. Por ese motivo, procedieron a perimetrar el sector para evitar posibles accidentes.

Créditos: Daniel Deganutti

Durante el operativo también se registró un intenso olor a plástico quemado y humo, que dificultó las tareas en el interior de la casa. Algunos integrantes de las dotaciones debieron salir al exterior para lavarse con agua debido a las condiciones generadas por la combustión.

Créditos: Daniel Deganutti

Hasta el momento, no se informaron oficialmente las causas que originaron el incendio. La intervención contó con un importante despliegue de personal y unidades de Bomberos Voluntarios.