El fuego se desató en una casa ubicada en la intersección de bulevar Díaz Vélez y 8 de Junio. La propietaria, una mujer mayor, fue auxiliada por vecinos. Bomberos trabajaron con varias dotaciones ante el riesgo de propagación.
Un incendio provocó importantes daños en una vivienda de Concepción del Uruguay, ubicada en la intersección de bulevar Díaz Vélez y 8 de Junio. Cuando llegaron los Bomberos Voluntarios, el fuego estaba generalizado y la propietaria, una persona mayor, ya había sido auxiliada por vecinos, publicó La Pirámide.
Debido a la magnitud del siniestro y al riesgo de que las llamas se propagaran hacia las construcciones linderas, se solicitó apoyo y concurrieron dos autobombas y un camión cisterna. También participaron efectivos de guardia, bomberos que estaban de franco y refuerzos del cuartel.
Pérdidas totales y riesgo de derrumbe
Las tareas de extinción se vieron condicionadas por la intensidad del fuego y la gran cantidad de materiales acumulados en espacios reducidos. Según se informó, las pérdidas materiales en la vivienda fueron totales.
Además, los bomberos debieron intervenir sobre una de las paredes de la propiedad, que presentaba riesgo de derrumbe. Por ese motivo, procedieron a perimetrar el sector para evitar posibles accidentes.
Durante el operativo también se registró un intenso olor a plástico quemado y humo, que dificultó las tareas en el interior de la casa. Algunos integrantes de las dotaciones debieron salir al exterior para lavarse con agua debido a las condiciones generadas por la combustión.
Hasta el momento, no se informaron oficialmente las causas que originaron el incendio. La intervención contó con un importante despliegue de personal y unidades de Bomberos Voluntarios.