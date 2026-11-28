La playa del Thompson cuenta con un nuevo sector habilitado para bañistas, tras las tareas de limpieza y acondicionamiento realizadas por la Municipalidad de Paraná en el marco de la creciente del río. Este sábado, numerosas familias aprovecharon las altas temperaturas para disfrutar de la costa entrerriana.

El espacio recuperado comprende unos 80 metros de playa, entre el segundo parador y la bajada de lanchas próxima a Puerto Sánchez. Con esta ampliación, el complejo cuenta con casi 300 metros de costa habilitados para el ingreso al agua, con el correspondiente boyado.

La incorporación del sector se concretó mientras el río Paraná mantiene su tendencia descendente. Según los registros de Prefectura Naval Argentina, este sábado 28 de noviembre alcanzó los 5,44 metros en el puerto de la capital entrerriana, tras bajar 25 centímetros en una semana.

(Elonce)

Los vecinos destacaron las condiciones de la playa

Con reposeras y tereré, grupos de amigos y familias disfrutaron de la tarde junto al río. María, una vecina que visitó por primera vez el balneario durante esta temporada, valoró los trabajos realizados: "Quedó muy lindo el trabajo que hicieron", expresó a Elonce.

Isabel, quien compartía la jornada con sus amigas bajo la sombra de los árboles, también destacó las condiciones del espacio recuperado. "Se puede disfrutar tranquilo. Está todo muy limpito", manifestó. El grupo aseguró que permanecería en el lugar hasta que bajara el sol.

Otra vecina llegó al Thompson con su hijo de siete años después de asistir a un cumpleaños. "Le gusta el agua, así que un rato lo trajimos", contó y destacó las mejoras en las instalaciones: "Han hecho un buen trabajo. Está muy lindo todo".

Los trabajos de limpieza y el servicio de guardavidas

La ampliación había sido anticipada días atrás por el secretario de Servicios Públicos municipal, quien explicó que el sector ya era utilizado por bañistas y requería acondicionamiento y señalización.

Además, se recuperó una embarcación para desviar los camalotes que llegan al balneario y retirar aquellos que se acumulan sobre la costa durante la noche y la madrugada.

El servicio de guardavidas funciona diariamente de 8 a 20 horas. Se recuerda que el ingreso al agua debe realizarse únicamente dentro del sector debidamente señalizado, especialmente mientras el río permanece por encima del nivel de evacuación.