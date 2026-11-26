REDACCIÓN ELONCE
Ante la creciente del río Paraná, instalaron un sistema de fuelles de contención en Puerto Sánchez mediante un trabajo conjunto entre Provincia, Municipio y vecinos. El vicepresidente de la comisión vecinal explicó a Elonce cómo funciona y cuáles son las necesidades del barrio.
Los trabajos de contención ante la creciente del río Paraná continuaron este jueves en Puerto Sánchez, donde se instaló un sistema de fuelles impermeables rellenos de arena para evitar el avance del agua. La iniciativa se concretó mediante una labor conjunta entre Defensa Civil de Entre Ríos, la Policía provincial, la Municipalidad de Paraná y la comisión vecinal.
En diálogo con Elonce, Andrés Ynza, vicepresidente de la comisión vecinal de Puerto Sánchez, destacó la respuesta de las autoridades provinciales y municipales ante las gestiones realizadas por los habitantes del barrio, cuya conducción está encabezada por Domingo Larrosa.
El referente barrial recordó las recientes visitas de Víctor Chanenko, de Defensa Civil provincial, y del ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia. “Se comprometieron en colaborar con el barrio y la verdad que lo han cumplido de manera extraordinaria”, manifestó.
Cómo funciona el sistema de fuelles de contención
Ynza explicó que se trata de un dispositivo experimental desarrollado por la empresa TN Platex, que permite construir barreras mediante la utilización de un material impermeable. Una de sus principales ventajas es la facilidad de traslado hacia sectores donde resulta complicado ingresar con maquinaria.
“Un sistema de fuelle de contención que estaba a prueba, que está haciendo la empresa TN Platex, de un polímero impermeable el cual se expande en el lugar”, detalló el vicepresidente de la comisión vecinal.
Respecto de su implementación, destacó que puede rellenarse con los recursos disponibles en la zona. “Se puede trasladar muy fácilmente y rellenar con material propio del lugar, lo cual agiliza muchísimo las tareas de realización porque es un lugar de difícil acceso, con esto se puede llegar y inclusive llenar a mano”, explicó.
Trabajo conjunto entre Provincia, Municipio y vecinos
La instalación se concretó durante la mañana del jueves, con la participación de cadetes de la Escuela de Oficiales de la Policía de Entre Ríos, agentes de Defensa Civil provincial y personal municipal. Previamente, se acondicionó el terreno para extender la estructura y rellenarla con arena.
“Defensa Civil de la provincia acercó el fuelle y la municipalidad de Paraná, que en el cual también estaba Lucas García, aportó el material y la logística para trasladar la arena hasta acá”, precisó Ynza.
El referente también agradeció la colaboración de los cadetes durante las jornadas anteriores, cuando ayudaron a reforzar las defensas existentes. “Se pusieron a llenar bolsas del material que había traído la municipalidad de Paraná porque no daban abasto los vecinos para hacer la contención al ritmo que venía creciendo el río”, recordó.
La situación de las familias afectadas en Puerto Sánchez
Si bien el río registró un leve descenso, desde la comisión vecinal señalaron que resulta necesario mantener las tareas preventivas. Ynza valoró la coordinación entre las autoridades y destacó el compromiso de los habitantes para proteger las viviendas y los emprendimientos gastronómicos.
“Estamos gestionando con todas las partes de manera orgánica y organizada todas las tareas tendientes a salvaguardar el bienestar de los vecinos que están más afectados”, sostuvo.
En cuanto a las consecuencias de la creciente, indicó que una integrante de la familia Cardoso debió autoevacuarse y trasladarse a otro domicilio. Además, explicó que el comedor El Pescador, ubicado en uno de los sectores más bajos del barrio, modificó su modalidad de atención ante el avance del agua.
Un comedor vende empanadas para sostener sus ingresos
La familia propietaria del emprendimiento gastronómico recurrió a la elaboración de comidas para llevar, debido a las dificultades para desarrollar su actividad habitual. La iniciativa les permitió continuar generando ingresos mientras aguardaban una mejora en las condiciones del río.
“Está vendiendo empanadas para llevar, para sustentarse, porque no está pudiendo trabajar como lo hacía habitualmente y es la zona más baja”, relató Ynzasobre la situación del comedor El Pescador.
Por otra parte, destacó la labor del merendero Merienda Despeinada, que continuó con la entrega habitual de alimentos y amplió su asistencia para acompañar a la familia damnificada, cuyo sustento diario depende de la actividad gastronómica.
Cuáles son las necesidades del barrio y cómo colaborar
El vicepresidente de la comisión vecinal señaló que la prioridad continúa siendo la provisión de materiales y mano de obra para reforzar las barreras. En ese sentido, destacó los aportes de los organismos provinciales y municipales, además del esfuerzo de los propios habitantes.
“Hoy el barrio lo que estamos necesitando mucho es el aporte de material”, indicó. Asimismo, brindó información para quienes deseen realizar donaciones: “Las personas que deseen colaborar con algún tipo de alimento o elementos de limpieza, está el merendero Merienda Despeinada, que es el que lo está recibiendo”.
Ynzaexplicó que la comisión vecinal concentró sus gestiones en garantizar los servicios y coordinar las intervenciones necesarias para reducir el impacto de la emergencia hídrica.
Se normalizó el acceso al Thompson y Puerto Sánchez
Pese a las dificultades ocasionadas por la creciente, el referente barrial confirmó que la mayoría de los establecimientos gastronómicos continuaron atendiendo al público. También informó que se restableció la circulación hacia ambos sectores de la costa paranaense.
“Los comedores adelante están trabajando con normalidad todos, excepto este que está acá atrás”, señaló y agregó: “Inclusive ahora se normalizó el acceso al Thompson y a Puerto Sánchez para la circulación, algo que estaba complicado por la creciente”.
Finalmente, Ynza remarcó la importancia de continuar con las acciones preventivas, independientemente del comportamiento que presentó el río durante las últimas horas. “Esta creciente que nos dio una tregua, pero no hay que bajar los brazos ni descuidarse”, advirtió.