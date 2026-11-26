Una gresca entre integrantes de la comisión directiva de un gremio y un grupo de autoconvocados se produjo este jueves por la mañana en el Club Sportivo Urquiza de Paraná. Personal policial intervino y controló inmediatamente la situación.

El episodio ocurrió alrededor de las 10, durante una asamblea del Sindicato del Petróleo, Gas Privado y Biocombustible. La convocatoria se desarrollaba en las instalaciones de la entidad deportiva, ubicada sobre calle Clark.

Según el parte policial, antes del encuentro se había organizado un operativo preventivo en las inmediaciones. La presencia de los efectivos respondió a la posibilidad de que se produjeran conflictos durante la actividad.

La discusión por el ingreso a la asamblea

De acuerdo con la información policial, representantes de la conducción del gremio impidieron el acceso de un grupo de personas que se presentaban como afiliados autoconvocados. Esa situación derivó en una gresca en la puerta del establecimiento.

Los agentes que estaban afectados al operativo intervinieron y controlaron el enfrentamiento. En el despliegue participaron efectivos de distintas dependencias de la Policía de Entre Ríos.

Entre las áreas mencionadas en el parte figuraron personal de comisarías, Guardia Especial, División 911 y otras unidades de apoyo. También estuvieron presentes autoridades de la Jefatura Departamental Paraná.

Labraron un acta sobre lo sucedido

Después del incidente, el abogado de los autoconvocados y una escribana labraron un acta. En el documento dejaron asentados los pormenores vinculados con la asamblea del gremio.

Una vez finalizado el encuentro, tanto los representantes sindicales como el grupo de autoconvocados se retiraron del Club Sportivo Urquiza.

La Policía invitó a ambas partes a presentarse en una dependencia para formalizar las denuncias correspondientes, en caso de considerarlo pertinente.