La entrerriana que murió ahogada en Uruguay este miércoles fue identificada como Graciela Mayer, de 36 años, oriunda de Viale y titular, junto a su hermano, de tres comercios vinculados al rubro gastronómico. La mujer se encontraba de vacaciones con su pareja cuando ocurrió la tragedia en playa Chihuahua, ubicada en el departamento de Maldonado, a unos diez kilómetros de Punta del Este.

Fabián Mayer, hermano de la víctima, confirmó a Elonce que la pareja había viajado una semana atrás para disfrutar de sus vacaciones y tenía previsto regresar este jueves a Entre Ríos.

En relación con las circunstancias del fallecimiento, explicó que ambos habían ingresado al mar cuando fueron sorprendidos por una ola. “Graciela junto a su pareja ingresaron al agua, los llevó una ola y ella no pudo salir”, relató. Y agregó: “La rescataron y trataron de reanimarla, pero ya no respondía”.

La familia gestiona el traslado de sus restos a Viale

A través de las redes sociales de Victorino Bar & Lounge, uno de los establecimientos gastronómicos de Viale, la familia Mayer confirmó el fallecimiento de Graciela y comunicó que se encuentra realizando los trámites necesarios para trasladar sus restos a la Argentina.

El comunicado de Victorino Bar & Lounge.-

“Debido a que el hecho tuvo lugar en otro país, actualmente se deben realizar una serie de trámites y procedimientos burocráticos necesarios para poder trasladar sus restos a la Argentina”, indicaron en el comunicado.

Asimismo, informaron que el velatorio se realizará en Viale, aunque todavía no pudieron establecer la fecha ni el horario. “La familia agradece profundamente las muestras de cariño, el acompañamiento y la preocupación de todas las personas que están haciendo llegar sus mensajes en este momento tan difícil”, expresaron.

Cómo ocurrió la tragedia en Uruguay

El pedido de auxilio ingresó al servicio de emergencias 911 uruguayo alrededor de las 13.30 del miércoles. En la comunicación se alertó sobre dos personas que se estaban ahogando, por lo que efectivos de la Prefectura Nacional Naval acudieron al lugar por tierra y por mar.

Cuando los uniformados llegaron a la playa, ambos turistas argentinos se encontraban fuera del agua. Según informó el medio uruguayo Telemundo, el hombre había logrado salir por sus propios medios, mientras que Graciela había sido rescatada por un grupo de bañistas que le estaba brindando primeros auxilios.

El personal de Prefectura inició maniobras de reanimación cardiopulmonar, que posteriormente fueron continuadas por un equipo médico de emergencias. Pese a los esfuerzos, los profesionales constataron el fallecimiento de la entrerriana a las 14.35. Su pareja fue trasladada en estado de shock a un sanatorio de la zona.

No había guardavidas al momento del accidente

“Fue todo rápido, cuestión de segundos nomás. Empezó el chico a levantar las manos y ahí la vieron a la chica tapada, el chico a la fuerza salió y la chica quedó adentro”, relató un testigo que trabaja en el sector.

En diálogo con Elonce, Fabián Mayer señaló que al momento de la tragedia “no había servicio de guardavidas en la playa”. De acuerdo con la información difundida, los rescatistas cumplen funciones únicamente durante los fines de semana, por lo que no estaban presentes cuando ocurrió el accidente.

En el caso intervino la Fiscalía de turno, a cargo de Sebastián Robles. Playa Chihuahua está situada en la bahía de Portezuelo, en el departamento de Maldonado, y fue autorizada oficialmente en 2012 por la Intendencia para la práctica del nudismo naturista.

Dolor en Viale y mensajes de despedida

La noticia del fallecimiento de Graciela Mayer generó numerosas expresiones de pesar entre vecinos, allegados y clientes de sus comercios. “Somos una familia laburadora”, expresó su hermano Fabián al referirse a las muestras de acompañamiento recibidas tras la tragedia.

Elonce accedió a algunos de los mensajes de despedida que circularon en redes sociales, donde quienes conocieron a la comerciante destacaron su dedicación al trabajo, su sencillez y su solidaridad.

“Ella siempre con una sonrisa, dulce, bondadosa, sencilla y con un gran corazón. Hasta siempre, Graciela querida, todavía no se puede creer”, escribió una persona allegada.

“Fue una mujer incansable, bondadosa, sencilla y humana”, expresó otra vecina, mientras que otros habitantes de Viale manifestaron su conmoción por lo sucedido y enviaron mensajes de acompañamiento a la familia y a la pareja de la joven.

Mientras continúan las gestiones para la repatriación de sus restos, la familia informará oportunamente cuándo se realizará el velatorio en Viale.